به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غیبی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی اورژانس لرستان برای ارائه خدمات در شب‌های قدر، اظهار داشت: ۹۴ پایگاه شهری و جاده‌ای، شش موتور آمبولانس در سطح شهرهای استان و مسیرهای اصلی در این راستا پیش بینی شده است.

وی گفت: ۱۰ پایگاه شهری، ۱۰ پایگاه جاده‌ای مرکز استان، همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس با تجهیزات کامل برای استقرار در مصلی الغدیر شهر خرم‌آباد در نظر گرفته شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث لرستان، افزود: در مجموع ۱۹۶ نفر پرسنل اورژانس لرستان در شب‌های قدر آماده خدمت‌رسانی هستند و در صورت نیاز با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.