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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

آمادگی اورژانس لرستان برای ارائه خدمات در شب‌های قدر

آمادگی اورژانس لرستان برای ارائه خدمات در شب‌های قدر

خرم‌آباد- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث لرستان از آمادگی مراکز اورژانس این استان برای ارائه خدمات در شب‌های قدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غیبی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی اورژانس لرستان برای ارائه خدمات در شب‌های قدر، اظهار داشت: ۹۴ پایگاه شهری و جاده‌ای، شش موتور آمبولانس در سطح شهرهای استان و مسیرهای اصلی در این راستا پیش بینی شده است.

وی گفت: ۱۰ پایگاه شهری، ۱۰ پایگاه جاده‌ای مرکز استان، همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس با تجهیزات کامل برای استقرار در مصلی الغدیر شهر خرم‌آباد در نظر گرفته شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث لرستان، افزود: در مجموع ۱۹۶ نفر پرسنل اورژانس لرستان در شب‌های قدر آماده خدمت‌رسانی هستند و در صورت نیاز با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 5750735

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