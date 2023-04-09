به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی اداره کل آموزش و پرورش لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به فرا رسیدن شبهای قدر، زمان شروع بهکار فعالیت مدارس و ادارات آموزش و پرورش سراسر استان لرستان فردا دوشنبه ۲۱ فروردینماه (۱۹ رمضان) با دو ساعت تأخیر و ساعت ۹ صبح آغاز میشود.
با توجه به فرا رسیدن شبهای قدر؛
مدارس لرستان فردا با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز میکنند
خرمآباد- با توجه به فرا رسیدن شبهای قدر، مدارس و ادارات آموزش و پرورش لرستان فردا دوشنبه با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز میکنند.
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