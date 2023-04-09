  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۳۸

با توجه به فرا رسیدن شب‌های قدر؛

مدارس لرستان فردا با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند

مدارس لرستان فردا با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند

خرم‌آباد- با توجه به فرا رسیدن شب‌های قدر، مدارس و ادارات آموزش و پرورش لرستان فردا دوشنبه با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی اداره کل آموزش و پرورش لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به فرا رسیدن شب‌های قدر، زمان شروع به‌کار فعالیت مدارس و ادارات آموزش و پرورش سراسر استان لرستان فردا دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه (۱۹ رمضان) با دو ساعت تأخیر و ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

کد مطلب 5750754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها