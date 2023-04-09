به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی اداره کل آموزش و پرورش لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به فرا رسیدن شب‌های قدر، زمان شروع به‌کار فعالیت مدارس و ادارات آموزش و پرورش سراسر استان لرستان فردا دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه (۱۹ رمضان) با دو ساعت تأخیر و ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.