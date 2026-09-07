ضرورت ایجاد پانسیون های پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، در حاشیه بازدید از پانسیون پرستاری در بیمارستان مفید، گفت: ایجاد فضای اسکان ایمن و مناسب برای پرستاران می‌تواند علاوه بر کاهش بخشی از مشکلات اجتماعی و معیشتی آنان، به افزایش ماندگاری نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها کمک کند.

وی افزود: تجربه بیمارستان مفید می‌تواند به‌ عنوان یک الگو در سایر مراکز درمانی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

نجاتیان همچنین بر ضرورت پیش‌بینی پانسیون در پروژه‌های جدید بیمارستانی تأکید کرد و خواستار ایجاد منابع پایدار برای توسعه فضاهای اقامتی پرستاران در سراسر کشور شد.

در همین راستا، آزاده حجت، مدیر پرستاری بیمارستان مفید، از افزایش ظرفیت اسکان و اختصاص فضاهای موجود بیمارستان برای تأمین امنیت و آرامش کارکنان خبر داد و گفت: حمایت از نیروی پرستاری تنها به تأمین محل اسکان محدود نمی‌شود و توجه به شرایط خانوادگی، سبک زندگی و مسائل اجتماعی پرستاران نیز باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.