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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

ضرورت ایجاد پانسیون های پرستاری

ضرورت ایجاد پانسیون های پرستاری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، بر ضرورت راه اندازی پانسیون های پرستاری در جوار بیمارستان های تازه تاسیس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، در حاشیه بازدید از پانسیون پرستاری در بیمارستان مفید، گفت: ایجاد فضای اسکان ایمن و مناسب برای پرستاران می‌تواند علاوه بر کاهش بخشی از مشکلات اجتماعی و معیشتی آنان، به افزایش ماندگاری نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها کمک کند.

وی افزود: تجربه بیمارستان مفید می‌تواند به‌ عنوان یک الگو در سایر مراکز درمانی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

نجاتیان همچنین بر ضرورت پیش‌بینی پانسیون در پروژه‌های جدید بیمارستانی تأکید کرد و خواستار ایجاد منابع پایدار برای توسعه فضاهای اقامتی پرستاران در سراسر کشور شد.

در همین راستا، آزاده حجت، مدیر پرستاری بیمارستان مفید، از افزایش ظرفیت اسکان و اختصاص فضاهای موجود بیمارستان برای تأمین امنیت و آرامش کارکنان خبر داد و گفت: حمایت از نیروی پرستاری تنها به تأمین محل اسکان محدود نمی‌شود و توجه به شرایط خانوادگی، سبک زندگی و مسائل اجتماعی پرستاران نیز باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6940243
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • رویا کابلی IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      4 0
      پاسخ
      سلام وقت بخیر لطفا از این طرح فوق العاده عالی و کمکی در تمام کشور حمایت کنید واقعا ممنون میتونیم از شخص خودمون مقایسه کنیم وقتی برای دیدن وعیادت پدر ومادر خود می‌رویم مدام دغدغه وقت برگشتن به خانه غذای اعضای خانواده وخرید وسایل را داریم ونمیتوانیم با حواس جمع وآرامش به پدر ومادر برسیم پرستار هم همینطور هستش وقتی فکر خانه و پول و معیشت را می‌کند تمرکز وروحیه رسیدگی به بیمار را ندارد خواهشا برای رفاه مالی و جسمی وزمانی پرستاران خیلی فوری کاری انجام بدیم با تشکر فراوان

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