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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

حفیظی: حضور بسیجیان در میدان موجب سربلندی ملت ایران شده است

حفیظی: حضور بسیجیان در میدان موجب سربلندی ملت ایران شده است

اسلامشهر- فرمانده سپاه اسلامشهر گفت: حضور بسیجیان در کنار مردم و در میدان‌های مختلف، به‌ویژه در برابر دشمنان، موجب سربلندی ملت ایران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حفیظی، بعد از ظهر دوشنبه، با اشاره به برگزاری رزمایش‌های مختلف در شهرستان اسلامشهر اظهار کرد: این رزمایش‌ها با هدف ارتقای آمادگی‌های رزمی و حضور مؤثر بسیجیان در خدمت‌رسانی به شهروندان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) اسلامشهر افزود: اقشار تخصصی بسیج، پایگاه‌های مقاومت و بسیجیان در مجموعه‌های مختلف، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی حضوری فعال دارند و در کنار مردم به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت بسیج در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی ادامه داد: بسیج به عنوان نهادی مردمی و انقلابی، از دوران دفاع مقدس تا دوره سازندگی و دیگر مقاطع مورد نیاز، در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و نقش‌آفرینی کرده است.

حفیظی تصریح کرد: اتحاد و انسجام ملت و حضور شورانگیز مردم در میدان در برابر دشمنان، موجب شده است ایران اسلامی سربلند باشد.

فرمانده سپاه اسلامشهر خاطرنشان کرد: با اتحاد ملی و انسجامی که امروز در میدان شاهد آن هستیم، می‌توان به پیروزی جبهه حق و شکست دشمنان ملت ایران امیدوار بود و با اتکا به توان ملت و رزمندگان، تداوم‌بخش پیروزی‌های افتخارآفرین بود.

کد مطلب 6940246

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