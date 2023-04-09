به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دلفان در سخنانی در خصوص تأسیس موزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم تا موزه سلامت را با هدف حفظ و نگهداری از دستاوردهای ارزشمند حوزه سلامت و تدوین تاریخچه پزشکی استان راه اندازی کنیم.
وی، تصریح کرد: از همه افراد حقیقی و حقوقی تقاضا داریم به خاطر غنا بخشیدن به این موزه که میتواند مرکز نگهداری اشیا، مدارک و مستندات حوزه سلامت و محلی برای بازدید علاقمندان به تاریخ سلامت لرستان باشد، ما را در جمع آوری مستندات و اشیا یاری کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: کتاب، دست نوشتهها، مکتوبات و مستندات با موضوع سلامت در یک قرن اخیر و قرنهای پیش از آن مواردی هستند که میتواند غنا بخش این موزه باشد.
دلفان، تصریح کرد: ابزار و آلات مرتبط با سلامت و همچنین تجهیزات مرتبط با بهداشت و درمان لرستان از دیگر مواردی است که در حال جمع آوری آنها برای موزه هستیم.
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