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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۳۹

رئیس علوم پزشکی لرستان:

لرستان صاحب «موزه سلامت» می‌شود

لرستان صاحب «موزه سلامت» می‌شود

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ایجاد «موزه سلامت» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دلفان در سخنانی در خصوص تأسیس موزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم تا موزه سلامت را با هدف حفظ و نگهداری از دستاوردهای ارزشمند حوزه سلامت و تدوین تاریخچه پزشکی استان راه اندازی کنیم.

وی، تصریح کرد: از همه افراد حقیقی و حقوقی تقاضا داریم به خاطر غنا بخشیدن به این موزه که می‌تواند مرکز نگهداری اشیا، مدارک و مستندات حوزه سلامت و محلی برای بازدید علاقمندان به تاریخ سلامت لرستان باشد، ما را در جمع آوری مستندات و اشیا یاری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: کتاب، دست نوشته‌ها، مکتوبات و مستندات با موضوع سلامت در یک قرن اخیر و قرن‌های پیش از آن مواردی هستند که می‌تواند غنا بخش این موزه باشد.

دلفان، تصریح کرد: ابزار و آلات مرتبط با سلامت و همچنین تجهیزات مرتبط با بهداشت و درمان لرستان از دیگر مواردی است که در حال جمع آوری آنها برای موزه هستیم.

کد مطلب 5750918

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