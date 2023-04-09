استعدادهای هنری دماوند شناسایی و تربیت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در دیدار جمعی از هنرمندان که به مناسبت سالروز هنر انقلاب اسلامی و سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی انجام شد اظهار داشت: هنر را موضوعی ارزشمند و تأثیرگذار است.

فتاح‌دماوندی افزود: خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد و عالم را زیبا نیز آفریده است.

وی با تاکید بر حمایت از تولید آثار هنری در دماوند گفت: باید به تولیدات و آثار هنری، رنگ خدایی بزنیم و ماندگار شدن یک اثر به اخلاص بودن آن بستگی دارد؛ کاری کنیم که بر اثر اخلاص، کار ما تأثیرگذار باشد.

امام جمعه دماوند بیان داشت: تربیت و کشف نیرو و استعدادهای هنری در زمینه‌های مختلف باید مد نظر قرار گیرد تا از این راه، بتوانیم برای استان و کشور آثار هنری انقلابی فاخر بومی تولید کنیم.

فتاح‌دماوندی بیان کرد: در نسل نوجوان و جوان، استعدادهای درخشانی وجود دارند که باید شناسایی شوند. وی افزود: حوزه هنری می‌تواند با همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها، محصولات فاخر تولید کند و ما برای حمایت از تولید آثار هنری در شهرستان دماوند اعلام آمادگی می‌کنیم.

بر اساس این گزارش در این دیدار سبحان نورمحمدی، مسئول حوزه هنری شهرستان دماوند، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در رشته‌های مختلف طی یک سال گذشته خبر داد. حجت‌الاسلام