ظهور خاورمیانه جدید به رهبری ایران!

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی «تایمز اسرائیل» امروز یکشنبه در مقالهای به قلم «امیر بارشلوم»، تحلیلگر نظامی صهیونیستی با اذعان به قدرت روزافزون جمهوری اسلامی ایران در برابر نفوذ سنتی آمریکا در خاورمیانه از ظهور خاورمیانه جدید با رهبری ایران و متحدان اقلیمی و همگرایی با کشورهای عرب منطقه اذعان کرد.
امیر بارشلوم، تحلیلگر ارشد امور نظامی رژیم صهیونیستی در ابتدا به تحرکات معنادار ارتش آمریکا در اعزام شتابزده یک فروند زیردریایی با موشک هدایت شونده از مسیر کانال «سوئز» به پایگاه دریایی خود در بحرین در دریای خلیج فارس اشاره میکند.
به نوشته این تحلیلگر امور نظامی، هدف شتابزده هفته گذشته واشنگتن از ارسال یک زیردریایی با حمل ۱۵۴ موشک کروز (تام هاوک)، صرفاً ارسال این سیگنال به تهران است که واشنگتن درصدد ایجاد توازن قدرت در مقابل قدرت ایران و گروههای نیابتی آن در منطقه است.
به نوشته وبگاه اینترنتی «تایمز اسرائیل»، این اقدام شتابزده واشنگتن از سوی ایران بیپاسخ نماند؛ تهران نیز از رزمایش دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس و دریای سرخ خبر داد.
به اذعان این تحلیلگر مجرب صهیونیستی، آمریکا به شدت نگران محور نوظهور در خاورمیانه با همگرایی و همسویی سیاسی ایران، روسیه، چین و عربستان سعودی است.
لذا نشست روز پنچشنبه هفته گذشته وزیران خارجه تهران و ریاض در پکن و بازگشایی مجدد سفارتخانه دو کشور، به اذعان این تحلیلگر باسابقه به معنای پیروزی این محور منطقهای به سرپرستی چین است.
در همین راستا، روزنامه عبری مطرح کرد چرخش ایران در تنش زدایی و همگرایی با کشورهای عرب با تشویق پکن، گامی است در اتحادی نوین و راهبردی و پیامی نگران کننده به واشنگتن و تل آویو است.
نظر شما