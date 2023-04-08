بیانیه کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی درباره مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس عربستان، نشست فوقالعاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی درباره مسجد الاقصی عصر امروز شنبه به میزبانی عربستان سعودی برگزار شد و حاضران در پایان با صدور بیانیهای به رژیم صهیونیستی نسبت به ایجاد یک جنگ مذهبی هشدار دادند.
کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه به شدت، تجاوزات روزهای اخیر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی را محکوم کرد.
این سازمان اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی را تحریک احساسات مسلمانان در سراسر جهان، حمله به وضعیت حقوقی و تاریخی موجود و نقض جدی قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل ارزیابی کرد و به رژیم صهیونیستی نسبت به عواقب اینگونه اقدامات هشدار داد.
سازمان همکاری اسلامی همچنین رژیم صهیونیستی را مسئول عواقب ناشی از این اقدامات تحریک آمیز خطرناک دانست و تأکید کرد که این تجاوزات و نقضها منجر به یک جنگ مذهبی خواهد شد و این اتفاق امنیت و صلح بینالمللی را تحت الشاع قرار خواهد داد.
این سازمان در ادامه از جامعه بینالمللی و بهویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که در مقام مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی، مسئولیتهای خود را برعهده بگیرد و اقدامات فوری را در راستای بازدارندگی و توقف تشدید خطرناک تنش توسط رژیم اشغالگر اسرائیل انجام دهد.
کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در پایان بیانیه خود از کشورهای عضو این سازمان و دبیرخانه آن خواست که اقدام فوری را برای مقابله با جنایات صهیونیستها در دستور کار خود قرار دهند و با ارسال نامههایی برای نهادهای بینالمللی و در رأس آنها شورای امنیت خواستار فراهم کردن یک حفاظت بینالمللی برای ملت فلسطین، قدس اشغالی و مسجد الاقصی در مقابل اقدامات غیر قانونی صهیونیستها برای تغییر وضعیت حقوقی و تاریخی موجود این اماکن مقدس اسلامی شوند.
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