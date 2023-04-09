  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خبر داد؛

فعالیت هزار و ۲۰۰ مبلغ در طرح مهرواره محله همدل خراسان جنوبی

فعالیت هزار و ۲۰۰ مبلغ در طرح مهرواره محله همدل خراسان جنوبی

بیرجند_ مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از فعالیت یک هزار و ۲۰۰ مبلغ غیر از مبلغین مستقر در اجرای طرح مهرواره محله همدل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی امروز یکشنبه در شورای اطلاع رسانی استان اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان به جز مبلغین مستقر، یک هزار و ۲۰۰ مبلغ در اجرای طرح مهر واره محله همدل در خراسان جنوبی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد هم دلی در بین مردم برای مسئله یابی، حل آن و روایت حل مسئله اجرا می‌شود، تصریح کرد: شعار سال، جوانی جمعیت و جهاد تبیین از اولویت‌های اجرای این طرح برای شبکه مبلغین است.

به گفته وی باید دبیرخانه دائمی در خصوص شعار سال با تشکیل هیأت اندیشه‌ورز رسانه‌ای انجام شود و به جای کارمندی دنبال کار آفرینی باشیم.

وی با اشاره به اهمیت حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس بیان کرد: روایت درستی از قبل و بعد از روز قدس باید توسط رسانه‌ها بیان شود.

کد مطلب 5750996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها