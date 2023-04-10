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۲۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد؛

تجهیز تعدادی از آمبولانس های خراسان‌جنوبی به امکانات انتقال کودک

تجهیز تعدادی از آمبولانس های خراسان‌جنوبی به امکانات انتقال کودک

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: تعدادی از آمبولانس های شهرستان های خراسان جنوبی به امکانات انتقال کودک و نوزاد مجهز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی میرزایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته پنج دستگاه آمبولانس در بیمارستان‌های شهرستان‌های سرایان، بشرویه، سربیشه و درمیان و زیرکوه به امکانات مرتبط با انتقال کودک و نوزاد مجهز شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه این آمبولانس‌ها مجهز به امکاناتی شدند تا در مواقع ضروری بتوانند خدمات اعزامی اورژانس را در انتقال کودکان و نوزادان را داشته باشند، ادامه داد: این تجهیزات شامل انکوباتور پرتابل و احیا کنند ریوی و… و. است.

موسوی میرزایی افزود: لازم به ذکر است که تجهیز آمبولانس‌ها به این امکانات در شهرهای مرزی و مناطق دور از بیرجند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، افزود: به واسطه دوری از مرکز استان تلاش ما بر این بود که برخی از شهرستان‌ها هر چه زودتر این تجهیزات و امکانات را داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: خوشبختانه با تلاش‌های معاونت بهداشتی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی این تجهیزات با سرعت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه برای این تجهیزات مبلغ ده میلیارد ریال هزینه شده است، یادآور شد: این مبلغ از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به دانشگاه اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تأکید بر اینکه از محل اعتبارات کمیساریاری عالی سازمان ملل مبلغ ده میلیارد ریال نیز برای خرید یک دستگاه خودرو kmc هزینه شده است، افزود: این دستگاه به زودی تحویل شبکه بهداشت و درمان سربیشه خواهد شد.

موسوی میرزایی با بیان اینکه از همین محل اعتبارات کمیساریاری مبلغ ۵ میلیارد ریال برای تجهیز ایستگاه قرنطینه مرزی ماهیرود اختصاص یافته است، یادآور شد: این تجهیزات نیز خریداری شده است.

کد مطلب 5751183

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