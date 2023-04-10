به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر دوشنبه در بازدید از روند برداشت گندم از مزارع بخش کاکی اظهار داشت: سطح زیر کشت گندم در شهرستان حدود ۴۵ هزار هکتار است که از این مقدار ۴۰ هزار هکتار کشت دیم و مابقی نیز کشت آبی است.

فرماندار دشتی افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۳۵ هزار تن گندم از مزارع سطح شهرستان برداشت شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد پنج برابری داشته است.

بحرانی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت گندم دیم در بخش کاکی است، ادامه داد: ارقام غالب در شهرستان بذر گندم چمران، مهرگان و آسمان است.

وی تصریح کرد: تعداد کمباین پیش بینی شده برای برداشت گندم در سال زارعی جاری ۱۱۰ عدد است.

بحرانی خاطر نشان کرد: تعداد مراکز خرید مورد نظر در شهرستان ۳ مرکز خرید است که در بخش‌ها مستقر هستند.