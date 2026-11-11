به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش نورمحمدی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره کشف و توقیف محموله قرص‌ها و داروهای غیرمجاز در ملارد اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و عرضه غیرقانونی دارو در شهرستان ملارد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به شیوه شناسایی محل تخلف افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی محل نگهداری داروهای غیرمجاز شده و در بازرسی از آن، این محموله را کشف کردند.

فرمانده انتظامی ملارد درباره سرنوشت متهمان تصریح کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.