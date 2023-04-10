به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای سعودی، منطقه کوهستانی الباحه در جنوب غربی عربستان سعودی امروز دوشنبه شاهد بارش برف شدید بود که از سوی منابع هواشناسی در این فصل از سال، بیسابقه توصیف شده است.
تصاویر منتشر شده از منطقه الباحه، حاکی از آن است که ساکنان این منطقه در نتیجه بارش برف غافلگیر شدهاند.
در نتیجه برف شدید، بسیاری از معابر و جادهها مسدود شد و شمار زیادی از خودروهای شهروندان گرفتار برف شدند.
منابع سعودی تصاویری از بارش شدید برف در منطقه الباحه و زمستانی شدن هوای آن منتشر کردهاند.
تصاویری که در ابتدا این تلقی را ایجاد میکند که این بارش برف شدید در یک کشور سردسیر جهان رخ داده است!
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