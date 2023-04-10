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۲۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

بارش برف بی‌سابقه در عربستان+ فیلم

بارش برف بی‌سابقه در عربستان+ فیلم

مردم ساکن منطقه الباحه عربستان سعودی واقع در سلسله کوه‌های حجاز، صبح امروز دوشنبه با بارش برف شدید غافلگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های سعودی، منطقه کوهستانی الباحه در جنوب غربی عربستان سعودی امروز دوشنبه شاهد بارش برف شدید بود که از سوی منابع هواشناسی در این فصل از سال، بی‌سابقه توصیف شده است.

تصاویر منتشر شده از منطقه الباحه، حاکی از آن است که ساکنان این منطقه در نتیجه بارش برف غافلگیر شده‎‌اند.

در نتیجه برف شدید، بسیاری از معابر و جاده‌ها مسدود شد و شمار زیادی از خودروهای شهروندان گرفتار برف شدند.

منابع سعودی تصاویری از بارش شدید برف در منطقه الباحه و زمستانی شدن هوای آن منتشر کرده‌اند.

تصاویری که در ابتدا این تلقی را ایجاد می‌کند که این بارش برف شدید در یک کشور سردسیر جهان رخ داده است!

کد مطلب 5751614

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    نظرات

    • مبولدل. ر IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۵
      0 1
      پاسخ
      اینا اسمش برف نیست اینا اسمش تگرگ هست

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