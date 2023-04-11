به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی به نقل از اطلاعات درز پیدا کرده از پنتاگون درباره جنگ اوکراین، نوشت که عمده موشک‌های پدافند هوایی این کشور تا ماه مه تمام خواهد شد.

به نوشته وال‌استریت، کی‌یف که برتری هوایی روسیه را پیش‌بینی می‌کند، ماه‌هاست که از متحدان غربی خود خواسته تا سامانه‌های پدافندی بیشتری برای اوکراین ارسال کنند.

بر اساس یکی از گزارش‌های پنتاگون به تاریخ ۲۸ فوریه (سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱)، اوکراین هر ماه حدود ۶۹ فروند موشک «بوک» و ۲۰۰ موشک اس -۳۰۰ مصرف می‌کند. با این میزان شلیک و نرخ مصرف، نیروهای کی‌یف تا آخر هفته موشک‌های بوک و تا سوم ماه مه موشک‌های اس -۳۰۰ خود را تمام خواهند کرد.

تامین موشک برای این سامانه‌های ساخت شوروی، به مسئولیتی دشوار برای کی‌یف و حامیان غربی اوکراین بدل شده و این کشور به‌جای آنها از آلمان سه سامانه آیریس-تی و از آمریکا هشت سامانه NASAMS دریافت کرده است. مطابق اسناد فاش‌شده، این سامانه‌ها ماهانه حدود ۶۴ موشک مصرف می‌کنند و تعداد محدود آنها قادر به پوشش محدوده‌ای نیست که با موشک‌های اس -۳۰۰ قابل پشتیبانی است.

براساس برآورد طراحان نظامی آمریکا، اوکراین برای جبران این کمبود به ۱۶ موشک آیریس-تی یا NASAMS و ۱۲ سامانه پاتریوت یا سمپ-تی نیاز دارد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا جواز ارسال یک سامانه پاتریوت را به اوکراین صادر کرده و آلمان نیز نسبت به تامین همین تعداد پاتریوت متعهد شده و فرانسه و ایتالیا هم قول داده‌اند تا هرکدام، یک فروند سمپ-تی به کی‌یف بدهند. البته به گفته یکی از سخنگویان نظامی اوکراین، هیچکدام از این موشک‌ها تاکنون به دست کی‌یف نرسیده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدت‌هاست که از آمریکا و متحدانش خواسته تا سامانه‌های پدافندی بیشتری به کی‌یف بدهند و این تجهیزات را «اولویت اصلی» اوکراین خوانده است. زلنسکی و دستیارانش همچنین از غرب خواسته‌اند تا جنگنده‌هایی هکچون اف -۱۶ در اختیار اوکراین قرار دهند که البته هنوز به موافقت واشنگتن نرسیده است.