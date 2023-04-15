هزار و ۷۷۹ نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند

کامبیز مهدی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو هزار و ۱۳۰ در طول ماه مبارک رمضان سال جاری برای اهدا خون به پایگاه‌های انتقال خون خراسان جنوبی مراجعه کردند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از این تعداد هزار و ۷۷۹ نفر موفق به اهدای خون شدند، گفت: از این تعداد هزار و ۶۸۰ نفر آقا و ۹۹ نفر خانم بودند.

مهدی زاده با بیان اینکه پویش «مهر سرخ» تا پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر ادامه خواهد داشت، بیان کرد: در این پویش هنرمندان، ورزشکاران و پیشکسوتان عرصه‌های مختلف در راستای تشویق مردم به اهدای خون در این امر خیر مشارکت می‌کنند.

وی یادآور شد: نیاز بسیاری از بیماران به خون به صورت مستمر است و از این جهت از مردم عزیز خراسان جنوبی درخواست می‌کنیم که هم خود در این کار خیر پیش قدم باشند و هم دیگران را نیز نسبت به این موضوع مهم تشویق کنند.