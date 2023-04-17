  1. سیاست
  2. مجلس
۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

کوثری در تذکر شفاهی:

مذاکرات جلسات هیأت رئیسه مجلس برای نمایندگان شفاف شود

مذاکرات جلسات هیأت رئیسه مجلس برای نمایندگان شفاف شود

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نمایندگان این حق را دارند که بدانند در جلسات هیأت رئیسه مجلس چه مباحثی مطرح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کوثری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: از وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی بابت اقدامات مقابله با بی حجابی تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم همه مسئولان در حوزه مربوط به حجاب و عفاف اقدامات لازم را در چارچوب شرع و قانون انجام دهند.

وی بیان کرد: از رئیس مجلس به علت آنکه در بحث شفافیت آرا پیش قدم شد، تشکر می‌کنم اما درخواست بنده آن است همانطور که حق مردم است از مشروح مذاکرات و آرای نمایندگان باخبر باشند، نمایندگان هم باید این حق را داشته باشند و بدانند که در جلسات هیأت رئیسه مجلس چه می‌گذرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان باید بدانند که دستور جلسات هیأت رئیسه مجلس چیست و چه مباحثی در این جلسات مطرح می‌شود، شفافیت آرای نمایندگان زمانی محقق می‌شود که مشروح مذاکرات هیأت رئیسه مجلس هم برای نمایندگان شفاف باشد.

کد مطلب 5757283
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه