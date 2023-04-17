مذاکرات جلسات هیأت رئیسه مجلس برای نمایندگان شفاف شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کوثری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: از وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی بابت اقدامات مقابله با بی حجابی تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم همه مسئولان در حوزه مربوط به حجاب و عفاف اقدامات لازم را در چارچوب شرع و قانون انجام دهند.

وی بیان کرد: از رئیس مجلس به علت آنکه در بحث شفافیت آرا پیش قدم شد، تشکر می‌کنم اما درخواست بنده آن است همانطور که حق مردم است از مشروح مذاکرات و آرای نمایندگان باخبر باشند، نمایندگان هم باید این حق را داشته باشند و بدانند که در جلسات هیأت رئیسه مجلس چه می‌گذرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان باید بدانند که دستور جلسات هیأت رئیسه مجلس چیست و چه مباحثی در این جلسات مطرح می‌شود، شفافیت آرای نمایندگان زمانی محقق می‌شود که مشروح مذاکرات هیأت رئیسه مجلس هم برای نمایندگان شفاف باشد.