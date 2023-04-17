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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

تا پایان هفته روی می دهد؛

افزایش دما در اردبیل همراه با وزش باد

افزایش دما در اردبیل همراه با وزش باد

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: تا پایان هفته علاوه بر افزایش دمای هوا در اردبیل شاهد وزش بادهای ملایم و خنک خواهیم بود.

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز تا قبل از ظهر فردا سه شنبه ۲۹ فروردین با ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه همچنان آسمان استان ابری و مه آلود توأم با هوای خنک و وزش ملایم باد طی امشب با هوای نسبتاً سرد در مناطق مرکزی و جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از حوالی ظهر فردا تا روز پنجشنبه ۳۱ فروردین با حاکمیت شرایط پایدار جوی و کم فشار سطح زمین، آسمان استان غالباً صاف تا نیمه ابری بوده و با وزش باد جنوبی دمای هوا به تدریج افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: روزهای پنجشنبه و جمعه علاوه بر افزایش محسوس دمای هوا وزش باد جنوبی تقویت یافته به طوری که از عصر پنجشنبه و به ویژه روز جمعه همزمان با ورود سامانه ناپایدار جوی به استان سرعت وزش باد تشدید می‌شود.

محمدی گفت: با فعالیت این سامانه ضمن افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و عصر در مناطقی از استان بارش پراکنده گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق نیز انتظار می‌رود.

وی افزود: به رغم آنکه در ساعات ابتدایی صبح امروز شاهد سرمای هوا بودیم و مردم را به استفاده از لباس‌های گرم مجبور کرد اما از ظهر امروز گرمای هوا را در سطح استان شاهدیم.

کد مطلب 5757429

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