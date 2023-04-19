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۳۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۳۸

سرویس امنیت روسیه خرابکاری اوکراین در کریمه را خنثی کرد

سرویس امنیت روسیه خرابکاری اوکراین در کریمه را خنثی کرد

سرویس امنیت فدرال روسیه(اف‌اس‌بی) از یک خرابکاری در تاسیسات انرژی شهر کِرچ در شبه‌جزیره کریمه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه با اشاره به ممانعت از وقوع خرابکاری در یکی از تاسیسات انرژی شهر کِرچ در شبه‌جزیره کریمه و بازداشت یک تبعه اوکراین خبر داد.

نهاد امنیتی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی اقدامات صورت‌گرفته، یک شهروند روسیه و اوکراین متولد سال ۱۹۷۱ با یک بمب دست‌ساز در حالی که خود را برای خرابکاری در تاسیسات انرژی در کرچ آماده می‌کرد، بازداشت شد.

به گفته اف‌اس‌بی، در محل اقامت مظنون، یک بمب دست‌ساز و وسایل ارتباطی کشف و ضبط شد. مظنون از این ابزار ارتباطی برای مکاتبه با نماینده سرویس ویژه اوکراین که فعالیت‌های مجرمانه وی را هماهنگ می‌کرد، استفاده کرده است.

کد مطلب 5759276

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