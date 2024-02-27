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۸ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۵۱

روسیه: ۴۹ عضو شبکه مالی تروریست‌های سوریه بازداشت شدند

روسیه: ۴۹ عضو شبکه مالی تروریست‌های سوریه بازداشت شدند

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که در عملیاتی گسترده و سراسری ۴۹ عضو یک شبکه مالی تأمین‌کننده گروه‌های تروریستی در سوریه را بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) با انتشار تصاویری اعلام کرد که در عملیاتی سراسری ۴۹ عضو یک شبکه مالی تأمین‌کننده گروه‌های تروریستی در سوریه را بازداشت کرده است.

به گفته سرویس امنیت فدرال روسیه این عملیات هم‌زمان در ۲۲ منطقه روسیه انجام شد.

FSB اواخر بهمن نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از حمله تروریستی علیه یک شخصیت سیاسی در منطقه زاپوروژیه جلوگیری شده است. در این بیانیه آمده است که «این جنایت قرار بود توسط ویتالی دیاتلنکو، شهروند روس که توسط سرویس امنیتی اوکراین استخدام شده بود، انجام شود.»

به گفته FSB هنگام تلاش برای دستگیری دیاتلنکو، او مقاومت مسلحانه نشان داد و خنثی شد. این عملیات هیچ خسارت مادی و تلفات انسانی در پی نداشت.

سرویس امنیت فدرال روسیه اواسط بهمن نیز اعلام کرد که «ایلیا پونومارف»، نماینده سابق دومای دولتی این کشور (که به عنوان یک عامل خارجی شناخته می شود) به خیانت بزرگ متهم شده است.

کد مطلب 6038490

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