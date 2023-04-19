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۳۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳

در آستانه دربی؛

پاداش استقلال صدای بازیکنان پرسپولیس را در آورد!

پاداش استقلال صدای بازیکنان پرسپولیس را در آورد!

بازیکنان پرسپولیس درآستانه دربی صدم پایتخت منتظر دریافت پاداش پیروزی های اخیر خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران یکشنبه هفته آینده صدمین دربی پایتخت را در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کنند تا بخشی از معادلات بالای جدول برای رسیدن به قهرمانی مشخص شود.

تفاضل یک امتیازی استقلال نسبت به پرسپولیس حساسیت تقابل دو تیم را افزایش داده است تا مدیران باشگاه استقلال در روزهای بحرانی مدیریتی تصمیم به پرداخت پاداش پنج پیروزی اخیر آبی پوشان به حساب اعضای تیم بگیرند.

همین امر باعث شد تا تعدادی از بازیکنان پرسپولیس با ارسال پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم به رضا درویش خواهان پرداخت پاداش دو پیروزی اخیر تیم شوند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که همچنان منتظر دریافت مبلغ لازم برای پرداخت پاداش اعضای تیم است قرار است صبح پنجشنبه جلسه‌ای را در این زمینه برگزار کند تا در صورت امکان پول به حساب بازیکنان و اعضای کادر فنی، پزشکی و تدارکات واریز شود.

کد مطلب 5759373

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    نظرات

    • ع ق QA ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
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      جایزه هماهنگی با سرمربی و بازیکنان هوادار و عملکرد شرم اور حاجی را داده اند
    • شامبولی / توآبادی IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
      0 0
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      بازیکنان پرسپولیس برای پول باری نمیکنند بلکه سرمایه و پاداش آنان شادی هواداران است و نیازی به این نمایش ها ندارند . قطعا با اختلاف دو گل پیروز دربی هستند .
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
      0 0
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      دیگه کسی حوصله نداره دربی تماشا کنه وقتی پولی برای معیشت نداره

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