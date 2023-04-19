پاداش استقلال صدای بازیکنان پرسپولیس را در آورد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران یکشنبه هفته آینده صدمین دربی پایتخت را در ورزشگاه آزادی برگزار میکنند تا بخشی از معادلات بالای جدول برای رسیدن به قهرمانی مشخص شود.
تفاضل یک امتیازی استقلال نسبت به پرسپولیس حساسیت تقابل دو تیم را افزایش داده است تا مدیران باشگاه استقلال در روزهای بحرانی مدیریتی تصمیم به پرداخت پاداش پنج پیروزی اخیر آبی پوشان به حساب اعضای تیم بگیرند.
همین امر باعث شد تا تعدادی از بازیکنان پرسپولیس با ارسال پیامهای مستقیم و غیر مستقیم به رضا درویش خواهان پرداخت پاداش دو پیروزی اخیر تیم شوند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که همچنان منتظر دریافت مبلغ لازم برای پرداخت پاداش اعضای تیم است قرار است صبح پنجشنبه جلسهای را در این زمینه برگزار کند تا در صورت امکان پول به حساب بازیکنان و اعضای کادر فنی، پزشکی و تدارکات واریز شود.
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