جمع آوری ۱۰۹ میلیارد زکات در استان فارس طی سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موصلی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای زکات فارس بیان کرد: مردم فارس توانستند در ایام ماه مبارک رمضان افتخار آفرینی کنند و ١٨ هزار نیکوکار جدید به جرگه خیران استان افزوده شد.
وی افزود: گسترش سفرههای افطاری ساده، آشپزخانههای مهدوی، جذب حامیان معنوی و تهیه ٧٠ هزار بستههای معیشتی از جمله اقداماتی است که در ماه مبارک رمضان در فارس انجام شده است.
موصلی ادامه داد: گفتمان سازی و فرهنگ سازی در حوزه زکات، استفاده از فناوریهای نوین در حوزه زکات، همکاری با جهاد کشاورزی، تعامل با دستگاههای ذی ربط، اجرای طرح شجره طیبه، استفاده از ظرفیت عشایر در ترویج فرهنگ زکات و هدایت زکات جمعآوری شده در فارس در جهت رفع نیازهای خانوادههای نیازمند از اولویتهای کمیته امداد در فارس است.
موصلی در خصوص زکات جمعآوری شده طی سال ۱۴۰۱ در فارس نیز تصریح کرد: طی سال گذشته ١٠٩ میلیارد تومان زکات در استان فارس جمعآوری شده که ٢٨ میلیارد تومان از این اعتبارت توسط روستاییان و ۵٨ میلیارد تومان نیز از طریق مراکز نیکوکاری جمعآوری شده است.
وی افزود: ٨۵ میلیارد تومان از زکات جمعآوری شده در بخش رفع نیازهای خانوادههای نیازمند استان فارس هزینه شده این در حالی است که ٧٨ درصد از منابع زکات استان در این بخش بوده لازم به ذکر است که ٢٢ درصد از منابع زکات استان نیز در بخش خدمات عمرانی هزینه شده است.
به گفته او پس از برگزاری همایش زکات در فارس بیش از یک هزار جلسه شورای زکات در فارس تشکیل شده است.
مدیرکل کمیته امداد فارس در خصوص زکات فطره نیز متذکر شد: طی سال گذشته ١١ میلیارد تومان زکات فطره در استان فارس جمع شد.
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