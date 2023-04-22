همه مسئولان در راستای تثبیت قیمت ها تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح شنبه در خطبه‌های نماز عید سعید با تبریک عید بندگی مسلمانان، اظهار کرد: باید خدا را شکر کنیم که به ما توفیق داد ماه رمضان امسال را درک کنیم.

وی یک ماه روزه داری و تطهیر و تهذیب نفس را توفیق الهی دانست و افزود: اگر بنده خداوند بداند که در ماه مبارک رمضان چه فضایلی پنهان است آرزو می‌کرد که تمام سال رمضان باشد.

امام جمعه رشت، دعاها و قرائت‌های قرآن و لیالی قدر را از نعمت‌های الهی دانست و تصریح کرد: قرائت قرآن و لیالی قدر از نعمت‌های این ماه مبارک بوده که خداوند پیش روی ما قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان رعایت تقوا در آشکار و پنهان را شرط عزیز شدن در پیشگاه خدا دانست و تصریح کرد: به دنبال روی کار آمدن دولت جدید شاهد پیشرفت‌های خوب و فراوانی بودیم و رهبر انقلاب به این تلاش دولتمردان گواهی دادند، اما تقاضای مردم از دولتمردان این است که این پیشرفت‌ها را سر سفره خود ببینند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها برای مردم پذیرفتنی نیست، اضافه کرد: همه مسئولان تلاش کنند تا قیمت‌ها را تثبیت کنند، زیرا لجام گسیختگی در برخی از اقلام مورد توجه زندگی، مردم را آزار می‌دهد.

آیت الله فلاحتی ادامه داد: مردم نسبت به گرانی‌ها حساسیت دارند و برایشان این قیمت‌ها قابل قبول نیست لذا امروز هنر مردان سیاست و اقتصاد تثبیت قیمت‌ها است.

وی بر ضرورت وحدت رویه در برخورد با ناهنجاری‌ها تاکید کرد و گفت: چند ماهی است که دشمن در تلاش است این ناهنجاری را بر جامعه تحمیل کند، اما مردم قبول نمی‌کنند بنابراین همه باید در راستای از بین رفتن این ناهنجاری‌ها تلاش کنند.