به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ کنسرت سینا درخشنده، خواننده، در پنجمین شب هم نشینی و دورهمی با عنوان «شب‌های لبخند» از ساعت ۲۰ روز جمعه (۱ اردیبهشت ماه) به مدت یک ساعت در بوستان آب و آتش برگزار و با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شد.

از نکات قابل توجه، استقبال نسل جدید از ویژه برنامه شب‌های لبخند بود که همراه خانواده خود در بوستان آب و آتش حضور پیدا کردند.

از دیگر برنامه‌های پنجمین شب هم نشینی و دورهمی «شب‌های لبخند»، نور افشانی در شب عید سعید فطر و اجرای استندآپ کمدی توسط یوسف کرمی بود.

همچنین بعد از اجرای این کنسرت، مراسم جشن رمضان برگزار و به صورت زنده از شبکه ۵ پخش شد.

نخستین برنامه «شب‌های لبخند» ۱۷ فروردین ماه برگزار شد و گروه موسیقی «روناک» از اقوام مختلف ایران زمین به صحنه رفت، همچنین عباس رضازاده استند آپ کمدی اجرا کرد.

در دومین شب (۲۹ فروردین) حمید عسکری و سومین شب (۳۰ فروردین) محسن میرزاده و چهارمین شب (۳۱ فروردین) امیر تاجیک روی صحنه رفتند.

علی عبدالمالکی نیز روز شنبه (دوم اردیبهشت) ساعت ۲۰ به مدت یک ساعت به صحنه می‌رود. ورود عموم به این کنسرت‌ها آزاد و رایگان است.