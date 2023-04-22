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۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷:۳۶

کمک‌های جدید کانادا در راه اوکراین

کمک‌های جدید کانادا در راه اوکراین

وزارت دفاع کانادا از تخصیص کمک‌های نظامی تازه به اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه گلف تودی، وزارت دفاع کانادا از ارسال دوباره سلاح‌های نظامی به اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد که کانادا در راستای تعهد به ارائه بیش از یک میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین، بسته کمک نظامی جدیدی به اوکراین ارائه می کند.

در بیانیه وزارت دفاع کانادا آمده است: این کمک ۳۹ میلیون دلاری کانادایی (۳۱ میلیون دلار) ۳.۳ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز برای ارتش اوکراین را شامل می‌شود.

همچنین بنا به بیانیه وزارت دفاع کانادا، تجهیزات مربوط به ایجاد پل شناور، کیت های کمک های اولیه پزشکی و همچنین تفنگ تک تیرانداز و مهمات از دیگر تجهیزاتی است که اوتاوا به مقصد کی‌یف ارسال می‌کند.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات ویژه نظامی» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد.

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تا کنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.

کد مطلب 5761258

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