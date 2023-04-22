زمین لرزه ۵.۳ ریشتری پرو را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این زمین لرزه در عمق حدود ۷۹ کیلومتری زمین رخ داد و مرکز آن در ۳۷.۴ کیلومتری جنوب شهر بارانکا که بیش از ۶۸ هزار نفر جمعیت دارد، بوده است.

هنوز تلفات جانی و مالی این زلزله مشخص نیست.