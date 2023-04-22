زمین لرزه ۵.۳ ریشتری پرو را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این زمین لرزه در عمق حدود ۷۹ کیلومتری زمین رخ داد و مرکز آن در ۳۷.۴ کیلومتری جنوب شهر بارانکا که بیش از ۶۸ هزار نفر جمعیت دارد، بوده است.
هنوز تلفات جانی و مالی این زلزله مشخص نیست.
بر اساس اعلام سازمان زمین شناسی ایالات متحده، زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر روز جمعه به وقت محلی در پرو به ثبت رسید.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این زمین لرزه در عمق حدود ۷۹ کیلومتری زمین رخ داد و مرکز آن در ۳۷.۴ کیلومتری جنوب شهر بارانکا که بیش از ۶۸ هزار نفر جمعیت دارد، بوده است.
هنوز تلفات جانی و مالی این زلزله مشخص نیست.
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