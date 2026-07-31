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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

رئیس دانشگاه الزهرا کربلا: نهضت حسینی مرزهای طایفه‌ای را شکست داد

رئیس دانشگاه الزهرا کربلا: نهضت حسینی مرزهای طایفه‌ای را شکست داد

رئیس دانشگاه الزهراء (س) کربلا بر نقش برجسته و تأثیرگذار بانوان در نهضت حسینی و خدمات‌رسانی در ایام اربعین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب الملا سلطانی، رئیس دانشگاه الزهراء (س) کربلا در نشست ظرفیت و فرصت‌های اربعین در تربیت نسل مقاوم که امروز ۸ مرداد به همت کمیته بانوان ستاد اربعین در کربلا برگزار شد، با تبریک و ابراز خرسندی از برگزاری محفل اربعینی گفت: پروژه و حرکت حسینی یک برنامه بزرگ، جاودان و انسان‌دوستانه در درجه اول است که تنها به گروه، طایفه یا دین خاصی اختصاص ندارد، بلکه متعلق به تمام جهان و همه مذاهب است.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) به‌عنوان اولین رهبر این مسیر، الگویی والا و بصیرت‌بخش برای تمام بانوان جهان است، افزود: ایشان با شجاعت و حکمت خود در برابر طغیان ایستاد و الگویی بی‌نظیر از ایستادگی را به یادگار گذاشت.

رئیس دانشگاه الزهرا (س) کربلا با اشاره به نقش بانوان دانشگاهی و آکادمیک در خدمات‌رسانی اربعین خاطرنشان کرد: خدمات حسینی در این ایام تنها به اطعام و پذیرایی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد علمی، فرهنگی و تربیتی عظیمی دارد. در همین راستا، دانشگاه الزهراء (س) با راه‌اندازی موکب‌ها و موضع‌های تخصصی از جمله موضع پزشکی و درمانی، موضع فناوری و هوش مصنوعی برای آموزش کودکان و نوجوانان، و همچنین خیمه‌های ارشاد النفس و مشاوره تربیتی، در جهت تبیین اهداف عاشورا و خدمت به زائران گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به وظیفه سنگین جامعه علمی و آموزشی در تربیت نسل‌های آینده و مواجهه با چالش‌ها، گفت: تمامی این تلاش‌ها پاسخی به ندای یاری‌خواهی حضرت امام حسین (ع) است و امیدواریم بتوانیم با تمسک به این راه، رسالت عظیم حسینی را به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.

در ادامه شریعت‌نژاد، فعال حوزه زنان و خانواده، به تبیین جایگاه راهبردی زن در گفتمان مقاومت پرداخت و با تأکید بر نقش پیشران زنان در تحولات تاریخی اظهار داشت: زن مسلمان مقاوم نه صرفاً یک کنشگر ساده اجتماعی، بلکه مهندس نرم تمدن نوین اسلامی است؛ چرا که تمدن پیش از آنکه در ساختارها و نهادها شکل بگیرد، در انسان، معنا، هویت و ایمان متولد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مقاومت، بستر تاریخی ظهور ظرفیت‌های تمدنی و میدان تداوم و تثبیت آن‌هاست، گفت: زن مؤمن و مقاوم بر اساس الگوی سوم، نه در حاشیه تاریخ، بلکه در متن و کانون تحولات تمدنی حضور دارد.

این فعال حوزه زنان و خانواده در پایان خاطرنشان کرد: زن با فعلیت بخشیدن به سرمایه‌های وجودی خود و در پرتو ولایت اجتماعی، پیشران تاریخ‌سازی و معمار لایه‌های معنایی آینده امت اسلامی در پرتو گفتمان مقاومت است.

در پایان سخنرانی با اهدای سجاده ای با طرح زیراندازهای حسینیه امام خمینی (ره) از ایشان تجلیل شد

کد مطلب 6904249
سیده فاطمه سادات کیایی

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