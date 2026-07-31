به گزارش خبرگزاری مهر، زینب الملا سلطانی، رئیس دانشگاه الزهراء (س) کربلا در نشست ظرفیت و فرصتهای اربعین در تربیت نسل مقاوم که امروز ۸ مرداد به همت کمیته بانوان ستاد اربعین در کربلا برگزار شد، با تبریک و ابراز خرسندی از برگزاری محفل اربعینی گفت: پروژه و حرکت حسینی یک برنامه بزرگ، جاودان و انساندوستانه در درجه اول است که تنها به گروه، طایفه یا دین خاصی اختصاص ندارد، بلکه متعلق به تمام جهان و همه مذاهب است.
وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) بهعنوان اولین رهبر این مسیر، الگویی والا و بصیرتبخش برای تمام بانوان جهان است، افزود: ایشان با شجاعت و حکمت خود در برابر طغیان ایستاد و الگویی بینظیر از ایستادگی را به یادگار گذاشت.
رئیس دانشگاه الزهرا (س) کربلا با اشاره به نقش بانوان دانشگاهی و آکادمیک در خدماترسانی اربعین خاطرنشان کرد: خدمات حسینی در این ایام تنها به اطعام و پذیرایی محدود نمیشود، بلکه ابعاد علمی، فرهنگی و تربیتی عظیمی دارد. در همین راستا، دانشگاه الزهراء (س) با راهاندازی موکبها و موضعهای تخصصی از جمله موضع پزشکی و درمانی، موضع فناوری و هوش مصنوعی برای آموزش کودکان و نوجوانان، و همچنین خیمههای ارشاد النفس و مشاوره تربیتی، در جهت تبیین اهداف عاشورا و خدمت به زائران گام برمیدارد.
وی با اشاره به وظیفه سنگین جامعه علمی و آموزشی در تربیت نسلهای آینده و مواجهه با چالشها، گفت: تمامی این تلاشها پاسخی به ندای یاریخواهی حضرت امام حسین (ع) است و امیدواریم بتوانیم با تمسک به این راه، رسالت عظیم حسینی را به نسلهای بعدی منتقل کنیم.
در ادامه شریعتنژاد، فعال حوزه زنان و خانواده، به تبیین جایگاه راهبردی زن در گفتمان مقاومت پرداخت و با تأکید بر نقش پیشران زنان در تحولات تاریخی اظهار داشت: زن مسلمان مقاوم نه صرفاً یک کنشگر ساده اجتماعی، بلکه مهندس نرم تمدن نوین اسلامی است؛ چرا که تمدن پیش از آنکه در ساختارها و نهادها شکل بگیرد، در انسان، معنا، هویت و ایمان متولد میشود.
وی با تأکید بر اینکه مقاومت، بستر تاریخی ظهور ظرفیتهای تمدنی و میدان تداوم و تثبیت آنهاست، گفت: زن مؤمن و مقاوم بر اساس الگوی سوم، نه در حاشیه تاریخ، بلکه در متن و کانون تحولات تمدنی حضور دارد.
این فعال حوزه زنان و خانواده در پایان خاطرنشان کرد: زن با فعلیت بخشیدن به سرمایههای وجودی خود و در پرتو ولایت اجتماعی، پیشران تاریخسازی و معمار لایههای معنایی آینده امت اسلامی در پرتو گفتمان مقاومت است.
در پایان سخنرانی با اهدای سجاده ای با طرح زیراندازهای حسینیه امام خمینی (ره) از ایشان تجلیل شد
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