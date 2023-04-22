مادر شهیدان بلخانلو آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانم آسیه رسولی مادر گرانقدر شهیدان والامقام نگهدار و محمد بلخانلو رسولی امروز شنبه به فرزندان شهیدش پیوست.

شهید نگهدار بلخانلو رسولی، دوازدهم شهریور ۱۳۴۷، در شهر شال از توابع بوئین‌زهرا به دنیا آمد.

پدرش کاکل، و مادرش آسیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. پاسدار بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. چهارم دی ۱۳۶۵، در ام‌الرصاص عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت‌ها در منطقه برجا ماند و سال ۱۳۷۳ پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید محمد بلخانلو رسولی نیز دهم فروردین ۱۳۵۰، درشهر شال از توابع بوئین‌زهرا به دنیا آمد. در سال ۶۲ و در حالی که دانش آموز اول راهنمایی بود راهی جبهه شد و در نهایت هفتم اسفند همان سال در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر این شهید هرگز به وطن باز نگشت.

پیکر این مادر شهید ساعت ۱۰ صبح فردا یکشنبه در شهر شال تشییع خواهد شد.