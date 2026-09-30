به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز چهارشنبه پس از باخت در دو دیدار تدارکاتی مقابل ازبکستان و روسیه به تهران بازگشت تا اردوی خود را برای برگزاری سومین دیدار دوستانه در تهران دنبال کند.

کاروان تیم ملی ایران در حالی وارد کشور شد که بازیکنان حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشدند و ترجیح دادند سکوت کرده یا با استفاده ابزاری از تلفن همراه خود از پاسخ دادن به نتایج باخت های متوالی خود واکنش نشان دهند.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران نیز بر خلاف گذشته با ون مخصوص اعضای کادرفنی از فرودگاه مهرآباد خارج شد تا با اهالی رسانه روبرو نشود.