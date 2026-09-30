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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

بازگشت تیم‌ملی فوتبال ایران بدون پاسخگویی

بازگشت تیم‌ملی فوتبال ایران بدون پاسخگویی

کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از تحمل دو شکست مقابل ازبکستان و روسیه به کشور بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز چهارشنبه پس از باخت در دو دیدار تدارکاتی مقابل ازبکستان و روسیه به تهران بازگشت تا اردوی خود را برای برگزاری سومین دیدار دوستانه در تهران دنبال کند.

کاروان تیم ملی ایران در حالی وارد کشور شد که بازیکنان حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشدند و ترجیح دادند سکوت کرده یا با استفاده ابزاری از تلفن همراه خود از پاسخ دادن به نتایج باخت های متوالی خود واکنش نشان دهند.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران نیز بر خلاف گذشته با ون مخصوص اعضای کادرفنی از فرودگاه مهرآباد خارج شد تا با اهالی رسانه روبرو نشود.

کد مطلب 6963920

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    نظرات

    • هان IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 0
      پاسخ
      مگه این قلعه نوعی قرار. بود پاسخگو باشه؟

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