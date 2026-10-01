الیاس پرهیزگار با ضربه فنی جودوکار اماراتی راهی مرحله بعد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱ - کیلوگرم به مصاف «البایکوف» از امارات رفت.



الیاس پرهیزگار که یکی از جودوکاران باتجربه حاضر در این دوره از بازی های آسیایی است، توانست با ایپون (ضربه فنی) این جودوکار اماراتی به مرحله بعدی این مسابقات راه پیدا کند.



پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.



در مسابقات دومین روز هم سمیرا خاک خواه با شکست برابر جودوکاری از چین نتوانست به مرحله بعد راه پیدا کند و از دور مسابقات کنار رفت.



هدایت تیم ملی مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان را هم معصومه جعفری برعهده دارد.

ایوب رستمی مربی تیم ملی هم به عنوان سرپرست این دو تیم را همراهی می کند.