به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس فرارسیدن عید سعید فطر را به ایشان، مقاومت و ملت فلسطین تبریک گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگو با اشاره به اختصاص ویژه سخنرانی مقام معظم رهبری در روز عید فطر به مساله مهم فلسطین، بر تداوم حمایت‌های معنوی -سیاسی جمهوری اسلامی ایران از ملت و مقاومت فلسطین تاکید نمود.

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در این گفت‌وگو ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر به دولت و ملت ایران، سلام‌های گرم خود را به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان، ابلاغ

کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس، بر عزم جدی گروه‌ها و ملت فلسطین برای تداوم مقاومت در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد.

اسماعیل هنیه همچنین با استقبال از توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، این توافق را به نفع دو کشور و کل منطقه خواند و افزود: البته رژیم صهیونیستی از این توافق ناخرسند است.

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