فعالیت ۳۵ پزشک در طرح «پزشک خانواده»

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جاودان سیرت افزود: پوشش طرح پزشک خانواده در گچساران آغاز شده و طی اجرای طرح در این شهرستان، چهار مرکز بهداشتی درمانی، ۱۳ پایگاه سلامت و بیش از ۳۵ پزشک مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه نوبتدهی بیماران ارجاعی در این طرح اینترنتی است، ابراز داشت: با فعال شدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر خدمات در مطبها، پایگاههای سلامت، کلینیکها و مراکز بیمارستانی خدمات بهداشتی درمانی به بیماران ارائه میشود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: مراجعهکنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی هنگام ورود، به گروههای سنی کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و بزرگسالان تقسیمبندی و افراد بر اساس مشکلاتی که دارند معاینه و در صورت مشاهده هرگونه علامتهای خاص به پزشکان متخصص معرفی میشوند.
جاودان سیرت گفت: در این طرح همه مسائل و بهداشت مردم به اشکال مختلف در اختیار پزشک قرارگرفته و برای جلوگیری و پیشگیری از بیماریهای خاص همچون سرطان، دیابت و فشارخون موردبررسی قرارگرفته و از طریق پزشک متخصص با انتخاب بیمار ارجاع میشود.
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