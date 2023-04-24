مازندرانی ها ۱۳ میلیارد تومان زکات فطریه پرداخت کردند

مهدی رحمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم نیکوکار استان مازندران تاکنون ۱۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان زکات فطره پرداخت کردند که جمع بندی و جمع آوری فطریه همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت دو هزار و ۶۰۰ پایگاه جمع آوری زکات فطره در سطح استان گفت: وجوه فطریه جمع آوری شده همان روز به حساب مددجویان واریز شد.

سرپرست معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی استان با بیان اینکه کمیته امداد، سازمان بهزیستی، شورای زکات روستا، دفاتر ائمه جمعه، مؤسسات خیریه در جمع آوری زکات فطریه مشارکت داشتند افزود: تمامی مراکز نیکوکاری استان نیز طی دو روز عید فطر برای جمع آوری زکات فطره فعالیت داشتند.

رحمان زاده از همراهی و مشارکت خیران و مردم نوع دوست استان تقدیر کرد و گفت: با همدلی می‌توان در راستای کمک به نیازمندان خدمات بسیاری ارائه کرد.