کاهش ۲۲ درصدی بیماران بستری کرونایی/ گلستان به رنگ زرد درآمد

سعید گل‌فیروزی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های گلستان ۱۰۷ نفر بیمار بوده که نسبت به یک هفته گذشته حدود ۲۲ درصد (۲۹ نفر) کمتر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از مجموع بیماران بستری، ۳۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و ۱۲ نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند که حال آن‌ها وخیم است.

گل فیروزی گفت: روند بیماران مبتلا به کرونا با فراز و فرود همراه بوده اما طی روزهای اخیر در محدوده ۱۰۰ تا ۱۳۰ نفر متغیر است.

وی بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از اوج گیری ویروس کرونا تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان عنوان کرد که همه ۱۴ شهرستان استان، در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.