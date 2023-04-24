جذب ۳هزار و ۳۰۲حامی جدید برای ایتام و محسنین هرمزگانی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید باسره ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف طرح اکرام ایتام و محسنین تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی و ترویج سنت حسنه احسان به ایتام است که زمینه را برای مشارکت افراد خیر و نیکوکار فراهم می‌کند.

باسره با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان امسال، تعداد سه هزار و ۳۰۲ نفر در طرح اکرام ایتام و محسنین ثبت نام کردند، افزود: این تعداد حامی جدید حمایت مادی و معنوی ۹ هزار و ۴۳۳ یتیم و فرزند محسنین را متقبل شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان تصریح کرد: هم اکنون ۱۶ هزار و ۳۶۱ فرزند یتیم و محسنین استان هرمزگان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی با قدردانی از همراهی کمک‌های خیرین و حامیان برای رفع مشکلات خانواده‌های ایتام و محسنین، اضافه کرد: سال گذشته حامیان طرح اکرام ایتام بالغ بر ۱۱۴ میلیارد تومان به ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد کمک کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان یادآور شد: خیران و مردم نوع دوست می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶، مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد سراسر استان و یا تماس با اداره اکرام ایتام به شماره ۰۷۶۳۳۶۷۰۹۳۴ در این طرح مشارکت داشته باشند.