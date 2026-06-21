به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه مقتدری عصر یکشنبه از آغاز و تشدید اجرای پویش «به عشق حسین(ع)» در ماه‌های محرم و صفر خبر داد و اظهار کرد: این پویش هر ساله با هدف جذب حامی برای فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد برگزار می‌شود و در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با گستردگی بیشتری در سطح استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آمار فرزندان تحت حمایت این نهاد، افزود: در حال حاضر هشت هزار و ۸۵۵ فرزند یتیم و ۹ هزار و ۲۶ فرزند محسنین تحت پوشش کمیته امداد هرمزگان قرار دارند که تأمین بخشی از نیازهای آنان از طریق مشارکت حامیان و خیران نیک‌اندیش انجام می‌شود.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد هرمزگان با بیان اینکه فرآیند جذب حامی در این دوره تسهیل شده است، تصریح کرد: کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه برای مشارکت در این طرح، ارسال عدد «۱» به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ است. پس از ارسال پیامک، کارشناسان کمیته امداد با متقاضیان تماس گرفته و مراحل انتخاب فرزند معنوی را انجام می‌دهند.

مقتدری ادامه داد: در فرآیند حامی‌یابی، تلاش می‌شود خواسته‌ها و معیارهای اعلامی حامیان مورد توجه قرار گیرد تا فرزند معنوی متناسب با درخواست آنان انتخاب و معرفی شود.

وی یکی دیگر از راه‌های مشارکت در این پویش را استفاده از سامانه اکرام ایتام و محسنین دانست و گفت: متقاضیان همچنین می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان یا پایگاه‌های حامی‌یابی مستقر در محل برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه محرم، نسبت به ثبت‌نام و پذیرش حمایت از فرزندان نیازمند اقدام کنند.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد هرمزگان با تأکید بر شفافیت در نحوه پرداخت کمک‌های مردمی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خیران، اطلاع از محل هزینه‌کرد کمک‌های مالی است. در طرح اکرام تمامی مبالغ پرداختی حامیان به صورت مستقیم و بدون ورود به چرخه اداری کمیته امداد به حساب فرزند تحت حمایت واریز می‌شود.

وی افزود: این مبالغ به صورت کارت به کارت و آنی به حساب فرزند واریز شده و حامیان اطمینان دارند که کمک‌های آنان مستقیماً در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

مقتدری با اشاره به امکان حمایت همزمان از چند فرزند گفت: در صورتی که یک حامی چندین فرزند را تحت پوشش خود قرار دهد، مبالغ واریزی به صورت هوشمند و عادلانه میان فرزندان انتخاب‌شده تقسیم و بلافاصله به حساب آنان واریز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای میزان کمک‌های حامیان هیچ سقف مشخصی تعیین نشده است و هر فرد می‌تواند متناسب با توان مالی خود در این طرح خداپسندانه مشارکت کند.

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد هرمزگان در پایان با دعوت از مردم نیکوکار استان برای حضور در این پویش معنوی، تأکید کرد: ماه‌های محرم و صفر فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری است و مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات فرزندان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد باشد.