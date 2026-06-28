باسره: ۵۰۳ حامی جدید در محرم حامی هزار و ۵۳۵ فرزند ایتام هرمزگان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با اشاره به اجرای پویش مردمی «به عشق حسین (ع)» همزمان با دهه نخست ماه محرم، اظهار کرد: این پویش با استقرار پایگاه‌های حامی‌یابی در سراسر استان و بهره‌گیری از روش‌های نوین جذب مشارکت‌های مردمی زمینه حضور گسترده خیران در حمایت از ایتام و فرزندان محسنین را فراهم کرد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این پویش ۵۰۳ حامی جدید به جمع حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین پیوستند که با حمایت آنان هزار و ۵۳۵ فرزند ایتام و محسنین تحت پوشش قرار گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با بیان اینکه مجموع حامیان طرح اکرام در استان اکنون به ۳۱ هزار و ۵۸ نفر رسیده است، تصریح کرد: در دهه نخست ماه محرم امسال خیران و حامیان نیک‌اندیش بیش از ۹ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان کمک نقدی به حساب فرزندان معنوی خود واریز کردند که این میزان مشارکت جلوه‌ای از روحیه ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم هرمزگان در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

باسره با قدردانی از همراهی خیران و حامیان، اظهار داشت: این مشارکت‌های ارزشمند نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی، آموزشی، درمانی و فرهنگی فرزندان ایتام و محسنین دارد و پشتوانه‌ای مهم برای ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمیته امداد استان هرمزگان حمایت از ۸ هزار و ۹۴۴ یتیم و ۹ هزار و ۱۶ فرزند محسنین را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت خیران، خدمات مؤثرتری به این خانواده‌ها ارائه دهد.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با اشاره به ادامه پویش «به عشق حسین (ع)» تا پایان ماه صفر از خیران و نیکوکاران دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام ایتام در شادی و آینده فرزندان نیازمند سهیم شوند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در طرح اکرام عدد «۱» را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ ارسال کرده یا از طریق سامانه «اکرام» کمیته امداد نسبت به پذیرش حمایت از ایتام و فرزندان محسنین اقدام کنند.