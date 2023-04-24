روسیه رقیب چت جی پی تی را ابداع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در سال گذشته میلادی شرکت اوپن آ آی با پشتیبانی مایکروسافت چت جی پی تی را ارائه کرد. این چت بات به تحولی عظیم در بخش فناوری منجر شد و هوش مصنوعی را در اختیار کاربران بیشتری قرار دارد.
به گفته اسبربانک نکته متمایز گیگاچت توانایی برقراری ارتباط هوشمندانهتر به زبان روسی نسبت به سایر شبکههای عصبی خارجی است.
اسبربانک یا بانک پسانداز فدراسیون روسیه بزرگترین بانک در روسیه و اروپای شرقی است که در سالهای اخیر سرمایه گذاری عظیمی در این فناوری کرده است. هدف این بانک کاهش اتکای کشور به واردات است زیرا پس از حمله روسیه به اوکراین کشورهای غربی صادرات را به شدت کاهش داده و تحریمهای علیه آن وضع کرده اند.
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