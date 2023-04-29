قانون اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی سختگیرانه تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توافقنامه مذکور مسیر را برای ایجاد نخستین قانون جامع این فناوری فراهم می کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا تهیه پیش نویس قانون هوش مصنوعی را از ۲ سال قبل آغاز کرد تا این فناوری نوظهور را تنظیم کند. اعضای پارلمان اروپا توافق کرده اند پیش نویس قانون را برای مرحله بعدی ارائه کنند که «سه گانه» نام دارد. طی مرحله مذکور قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، جزئیات نهایی لایحه را بررسی می کنند.

براساس پیشنهاد مذکور ابزارهای هوش مصنوعی با توجه به سطح ریسک شان از گروه ریسک اندک تا محدود، بالا و غیرقابل قبول دسته بندی می شوند. بخش های نگران کننده این ابزارها شامل نظارت بیومتریک، گسترش اخبار جعلی یا زبان های تبعیض آمیز هستند.

هنگامیکه ابزارهایی با ریسک بالا منع نمی شود، کاربران آنها باید در خصوص انجام عملیاتشان به شدت شفاف عمل کنند.

شرکت هایی که ابزارهای هوش مصنوعی مولد( مانند چت جی پی تی) را به کار می گیرند نیز باید هرگونه محتوای مشمول قانون کپی رایت که برای توسعه سیستم شان به کار می رود را افشا کنند.

به گفته یک منبع آگاه این الزام اخیرا و طی ۲ هفته گذشته به لایحه افزوده شده است. برخی اعضای کمیته در اصل پیشنهاد کرده بودند استفاده از محتوای مشمول قانون کپی رایت در توسعه مدل های هوش مصنوعی مولد منع شود، اما به دلیل الزامات شفافیت این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد.