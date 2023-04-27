به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، محسن خجسته‌مهر روز چهارشنبه (ششم اردیبهشت‌ماه) در حاشیه بازدید از کارخانه گاز و گازمایع ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ (طرح پالایش گاز هویزه خلیج فارس) ضمن تشریح طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت در خوزستان که در آستانه افتتاح با حضور رئیس‌جمهوری هستند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ ملی همزمان با دومین سفر استانی رئیس‌جمهوری به خوزستان، منشأ تحولی صنعتی برای مردم این خطه و دستاوردی اقتصادی برای ملت بزرگ ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: در صنعت نفت همزمان با سفر رئیس‌جمهوری، ۳ میلیارد دلار پروژه در قالب ۱۵ طرح افتتاح و یا عملیات اجرایی آغاز می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تولید بیش از ۸۰ درصد از نفت و ۱۶ درصد از گاز کشور در خوزستان از سوی شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت و گاز اروندان، این سفر را بسیار مهم تلقی کرد و افزود: این ۳ میلیارد دلار پروژه ظرفیت بزرگی برای ساخت داخل و تولیدکنندگان و پیمانکاران ایرانی ایجاد خواهد کرد و برای مردم شریف خوزستان نیز فرصتی مغتنی در افزایش ظرفیت اشتغال فراهم می‌کند.

خجسته‌مهر در تشریح اهم این پروژه‌ها گفت: سه طرح بزرگ جمع‌آوری گازهای همراه نفت با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری می‌رسند که از جمله آنها طرح‌های پیش‌تراکم ان‌جی‌ال ۹۰۰ و پیش‌تراکم ان‌جی‌ال ۱۰۰۰ در شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب است که هر دو این پروژه‌ها در مجموع می‌توانند ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به تولید گاز کشور و تأمین خوراک شرکت بیدبلند خلیج فارس اضافه کنند.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی و افتتاح فاز نخست کارخانه گاز و گازمایع ۳۲۰۰ با ارزش سرمایه‌گذاری ۱.۴ میلیارد دلاری یکی دیگر از این طرح‌های بزرگ ملی است. این طرح با ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی در دو فاز تعریف شده که توان جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت ۱۱ میدان نفتی که عمده آنها میادین مشترک هستند را داراست. در فاز نخست خود ۲۵۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت را جمع‌آوری و فرآورش می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه این پروژه ثروت‌آفرین در کمتر از یکسال بازگشت سرمایه خود را می‌تواند محقق کند، افزود: ارزش این طرح‌های ان‌جی‌ال در کنار دستاوردهای اقتصادی خود، در جبران و کمک آنها در ناترازی گاز کشور و همچنین تأمین خوراک قابل توجه برای واحدهای پایین دست پتروشیمی است و در مجموع با اتمام کامل پروژه‌های جمع‌آوری گاز در استان خوزستان چیزی معادل سه فاز پارس جنوبی گاز همراه تولید شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت و گاز اروندان جمع‌آوری و فرآورش خواهد شد و این یک اقدام تحولی در این صنعت خواهد بود.

خجسته‌مهر گفت: آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان مشترک نفتی سهراب نیز از پروژه‌های بسیار با اهمیت است که ۹۰۰ میلیون دلار ارزش دارد و مربوط به شرکت‌های نفت و گاز اروندان و مهندسی و توسعه نفت (متن) است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری کامل از ۴۰ حلقه چاه آزادگان جنوبی که منجر به افزایش تولید ۵۰ هزار بشکه‌ای شده با ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورویی، بهره‌برداری از پست برق ۴۰۰ کیلووات ایثار که با اتصال شبکه برق استان‌های خوزستان و بوشهر و برق مورد نیاز ایستگاه‌های فرآورشی این منطقه را می‌تواند تأمین کند و افزایش ظرفیت فرآورشی نفت نمکی به میزان ۲۰ هزار بشکه در منطقه رامشیر جز این پروژه‌های ارزشمند هستند.