اختصاص هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی ترافیک شهر همدان

به گزارش خبرنگار مهر؛ مهدی حیدری صبح جمعه در جلسه صحن شورای شهر تقویت جنبه نظارتی در پروژههای شاخص عمرانی، کیفیت مصالح مورد استفاده، فرآیند انجام پروژهها و اصلاح ساختارها را یکی از اهداف کمیسیون مربوطه برشمرد و اظهار کرد: در حوزه سیاستگذاری نیز بر حوزه حمل و نقلی و ترافیکی متمرکز هستیم و پروژههای عمرانی نیز در این راستا تعریف میشود.
وی بیان کرد: طبق بررسیها و مطالعات در طرح جامع ترافیک شهر همدان برای ساماندهی ترافیک شهر نیازمند افزایش چندین برابری اقدامات و فعالیتهای مدیریت شهری در چند حوزه هستیم.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل ترافیک شورای شهر همدان افزود: در حوزه تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در چند شاخص از جمله شاخص مطلوبیت، هوشمندسازی، سن ناوگان، مسیرهای حرکت و… باید اقداماتی به منظور کارآمدی و مطلوبیت بیشتر ناوگان داشته باشیم.
حیدری افزایش سهم سفر حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه شهروندان را نتیجه تقویت این ناوگان دانست و تصریح کرد: در این راستا و در بودجه سال جاری طبق پیشبینیها از سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری به مباحث ساماندهی ترافیکی اختصاص یافته است.
وی به سرفصلهایی در حوزه ترافیک اشاره کرد و ادامه داد: احداث «بی. آر. تی»، تقاطعهای غیر هم سطح مدرس، بهشت و یا میدان امام حسین (ع)، خرید یا افزودن اتوبوس و میدل باس به منظور تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی، حمایت از نوسازی ناوگان تاکسیرانی، پیادهسازی سامانههای هوشمند همچون تاکسییار و هوشمندسازی زمانبندی تقاطعها با هدف کارآمدتر کردن آنها و کاهش زمان تأخیر در شبکه از جمله موارد در دست پیگیری است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل ترافیک شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: ساماندهی پرداخت خرد هوشمند در تاکسی، اتوبوس و پارکینگهای عمومی، ساماندهی پارک حاشیهای و راهاندازی سیستم حمل و نقل سبک انفرادی به ویژه در رینگ مرکزی شهر نیز از دیگر سرفصلها در مباحث ترافیکی است.
وی با تأکید بر اینکه سرفصلهای عنوان شده در حوزه ترافیکی در ردیفهای بودجه صاحب اعتبار هستند، یادآور شد: پیگیری مجدانه کمیسیون، عملیاتی شدن سرفصلهای مذکور در سال جاری است.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل ترافیک شورای شهر همدان اظهار کرد: پارکسوار از دیگر موضوعات قابل پیگیری است چراکه اکنون در برخی مناطق، محل توقف خودروهای حمل و نقل عمومی موجب آزار شهروندان، کسبه و ساکنان بوده که امید است با تحقق موضوع پارکسوار این مورد نیز رفع شود.
حیدری کنترل ترافیک شهر را از دیگر موضوعات مهم در این حوزه برشمرد و گفت: با این میزان حجم ورودی خودرو دیگر کنترل ترافیک با مأموران محدود پلیس راهور امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه هدفگذاری امسال اضافه کردن ۲۰ تا ۵۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف برای کنترل مکانیزه ترافیک در شهر است، تصریح کرد: امید است با مجموع اقدامات مذکور در کنار سایر تصمیمات نهادهای متولی در حوزه ترافیک بتوانیم گامهای مؤثری در این بخش برداریم.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل ترافیک شورای شهر همدان افزود: همکاری بسیار خوب و بیسابقهای را از سوی اعضای شورای ششم با کمیسیون شاهد بودیم و حضور و حمایتهای اعضا و توجه آنها در فصل بودجهریزی به مباحث فنی، عمرانی و ترافیکی قابل توجه است.
حیدری ارقام بودجه امسال در حوزه حمل و نقل، ترافیک و فنی و عمرانی را بیسابقه دانست و بیان کرد: امید است این عزم و اراده امسال و سال آینده نیز ادامه یابد تا این نهال نورسته به ثمر برسد.
وی با بیان اینکه با توجه به محدودیتهای منابع مالی رقم پیشبینی شده بودجه در این بخش خوب است، ادامه داد: البته با این بودجه تمام مشکلات ترافیکی قابل حل نیست اما به عنوان رقم در بضاعت مدیریت شهری بیسابقه است.
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