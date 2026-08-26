به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه شهید رئیسی در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع احداث شده و علاوه بر یک کلاس درس، اتاق اداری و جانبی و نمازخانه هم دارد.



بانی زمین این مدرسه،خانواده احسانی نیا و بانی بنای آن نیز قرارگاه کلاسی‌نو سازمان بسیج سازندگی قم، شرکت سایه‌گستر گیشا با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان قم است.



مدرسه شهید رئیسی در حالی در روستای خیرآباد قم به بهره‌برداری می‌رسد که دانش‌آموزان این روستا پیش‌ازاین در گوشه‌ای از مسجد این روستا مشغول به تحصیل بودند.



مراسم معنوی افتتاح این مدرسه در هفته دولت و در آستانه سالروز طلوع باسعادت پیامبر رحمت و مهربانی و امام صادق علیهماالسلام، روز پنج‌شنبه پنجم شهریورماه و از ساعت ۹:۳۰ با حضور جمعی از مردم و مسئولان در روستای خیرآباد قم برپاست.