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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

حضور در امیدهای جهان با تیم کامل؛

علیرضا دبیر: اگر آمریکا به یک نفر ویزا ندهد کل تیم اعزام نمی‌شود

علیرضا دبیر: اگر آمریکا به یک نفر ویزا ندهد کل تیم اعزام نمی‌شود

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به برگزاری رقابت های امیدهای جهان در لاس وگاس گفت: به رئیس اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده‌ام که اگر آمریکا حتی به یک نفر ویزا ندهد، تیم را اعزام نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب مردم آرام گفت: اگر قرار باشد تیم ما را با ویزا ندادن و مشکلات مختلف تحت فشار قرار دهند، مقابل این رفتار می‌ایستیم و حتی برای مسابقات امیدهای جهان که در لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود، در صورت صادر نشدن ویزای حتی یک نفر از اعضای تیم، تیم را اعزام نمی‌کنیم. به رئیس اتحادیه جهانی کشتی هم اعلام کرده‌ام که اگر حتی به یک نفر ویزا ندهند، تیم را نمی‌فرستیم. مهم این نیست که تیم حتما اعزام شود مهم این است که تیم چگونه و با چه شرایطی حضور پیدا کند.

دبیر با تأکید بر اینکه ایران در آینده کشوری قوی خواهد بود، اظهار کرد: این موضوع برای من مثل روز روشن است، اما برای رسیدن به آن باید بایستیم و هزینه بدهیم. امروز جوانان و مربیانی هستند که با وجود مشکلات مالی، برای کشورشان هزینه می‌کنند و ما هم باید همین‌طور باشیم. نمی‌شود همیشه فقط غر بزنیم و بگوییم چرا فلان اتفاق افتاد.

رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: من هم باید برای کشورم هزینه بدهم. اگر به هشت مربی ویزا ندادند و مسابقات را از دست دادند، ایرادی ندارد. من هم باید هزینه بدهم؛ فدای سر شهدا. امیدوارم خدا کمک کند که نه فقط در حرف، بلکه در عمل پای کشور، مردم و آرمان‌های نظام و اسلام بایستیم.

دبیر در ادامه صحبت‌های خود درباره مرحوم عبدالله موحد گفت: در مورد عبدالله موحد خیلی پیگری کردم که پیکر او را به ایران بیاوریم. حتی صحبت کردیم که یک قطعه جداگانه برای کشتی‌گیران داشته باشیم و از آنجا شروع کنیم.

وی افزود: اگر به قطعه قهرمانان بروید، می‌بینید که بخش زیادی از قهرمانان جهان و المپیک کشتی‌گیر هستند. همه آنها قهرمان بودند، اما ما گفتیم عبدالله موحد را هم بیاوریم و در ایران کنار خودمان، خاک کنیم. حتی پیگیر بودم که هزینه انتقال پیکر را هم تأمین کنیم.

دبیر ادامه داد: به خانواده او هم گفتم عبدالله موحد برای ما مثل حافظ و سعدی برای ایرانی‌هاست. اگر چند سال دیگر بگذرد، کسی آنجا نمی‌ماند و عبدالله موحد متعلق به ایران است. متأسفانه این اتفاق آن‌طور که می‌خواستیم نشد، اما در هر صورت ما پای این عهد و پای آنچه در کتاب‌مان نوشته‌ایم، هستیم.

کد مطلب 6928409
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • م.ج IT ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      1 7
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      درود به شرفت بزرگمرد! مسابقات جهانی کشتی بدون حضور ایران بطور قطع وجهه و ارزش خود را از دست میدهد! آمریکا باید بطور اساسی ادب شود!!! قلدری و زورگویی به پایان خط رسیده و حتی در غرب و خود آمریکا هم دیگر خریداری ندارد
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      1 1
      پاسخ
      حرفش درسته ولی اگر تعداد زیادی کشتی گیر ویزا گرفتن نباید فرصت را ازشون گرفت عوضی بازی آمریکا ثابت شده است منتها خودمون ضرر می کنیم باید اعزام بکنه از اونور رایزنی گسترده بشه برای گرفتن میزبانی جهانی بعدی از امریکا و محرومیت تیم امریکا به دلیل دخالت سیاست در ورزش

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