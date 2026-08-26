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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

تکرار مواضع ضدایرانی واشنگتن توسط وزیر انرژی آمریکا

تکرار مواضع ضدایرانی واشنگتن توسط وزیر انرژی آمریکا

وزیر انرژی آمریکا بدون اشاره به صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای تهران، مدعی شد: خواهان پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا امروز چهارشنبه بی اشاره به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران و حق ایران برای برخورداری از این انرژی بر اساس مفاد ان پی تی، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: خواهان پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و بازرسی‌ های آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی هستیم.

وزیر انرژی آمریکا در تلاش برای اقناع افکار عمومی کشورش که به دلیل مواجهه با مشکلات متعددی از قبیل افزایش قیمت حامل های انرژی پس از تجاوز پرهزینه به ایران و ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز با آن مواجه هستند، ادعا کرد: هدف ما تضمین این است که ایران به سلاح هسته‌ ای دست نیابد؛ خواه از طریق مذاکره و بازرسی باشد و خواه از طریق توسل به زور!

کریس رایت بی آنکه به یاد بیاورد تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران و ناامن سازی منطقه از سوی دولت کشورش، امن بود، مدعی شد: ما نمی‌ توانیم اجازه دهیم که ایران برای مدتی نامحدود، عرضه جهانی انرژی را تهدید کند!

کد مطلب 6929017

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