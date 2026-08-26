۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت تأمین مالی برای طرح های کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک رفاه نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.
وی افزود: تاکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای خرید اوراق دولتی اختصاص یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اختصاص منابع برای طرحهای حوزه سلامت خبر داد و گفت: ۸۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای دانشگاه علوم پزشکی، ۴۰ میلیارد تومان برای بیمارستان زاگرس و ۴۲ میلیارد تومان برای سردخانه در نظر گرفته شده است.
میدری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز گفت: در این بخش یک مدرسه در استان مورد حمایت قرار گرفته که اکنون به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: دو طرح ملی پتروشیمی دهدشت و پلیمر گچساران نیز در مجموع با سرمایهگذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارند و مراحل نهایی و تکمیل آنها در حال انجام است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در سفر به کهگیلویه و بویراحمد گفت: درباره سد «انگِلسرخ» نیز تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد و امیدواریم فرآیند تأمین مالی این طرح از محل ماده ۵۶ انجام شود.
میدری همچنین از تأمین مالی برای طرحهای عمرانی یاسوج خبر داد و گفت: برای یکی از این طرحها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جمعبندی انجام شده و امیدواریم پرداخت آن در جریان این سفر صورت گیرد.
وی درباره سردخانه یاسوج نیز اظهار کرد: در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده که بخشی از آن از محل تسهیلات سفر رئیسجمهور تأمین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط استاندار پرداخت شده و ۴۲ میلیارد تومان دیگر نیز در این سفر برای این طرح به صورت تسهیلات اختصاص خواهد یافت.
میدری با تأکید بر ضرورت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی بیان کرد: ظرفیت انتشار اوراق نیز در کشور وجود دارد و سرمایهگذاران و مدیران استان باید از این ظرفیت برای تأمین منابع پروژهها استفاده کنند.
وی گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود در کشور، امکان استفاده از ظرفیتهایی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی پروژههای استان وجود دارد و مواردی که قابلیت اجرا داشته باشند، در قالب برنامه عملیاتی دنبال خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با اجرای تصمیمات اتخاذشده در سفر به کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از مشکلات زیرساختی و اقتصادی استان برطرف و روند اجرای طرحهای مهم شتاب گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حد اختیارات و ظرفیتهای خود برای توسعه استان در کنار مدیریت اجرایی و نمایندگان مردم خواهد بود.
میدری با اشاره به ظرفیتهای موجود در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برخی از طرحهایی که توسط بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه تأمین مالی میشوند، با رویکرد توسعه مناطق و حمایت از ظرفیتهای اقتصادی دنبال میشوند.
وی با بیان اینکه باید در طرحهای اقتصادی واقعبینانه عمل کرد، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانش طراحی و ساخت بسیاری از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی را ندارد و نقش این مجموعه بیشتر در حوزه تأمین مالی، بهرهبرداری و حمایت از طرحهاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: انتظار داریم طرحهایی که برای استان ارائه میشود از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد و بتواند روی پای خود بایستد؛ چراکه ایجاد پروژههای فاقد توجیه اقتصادی تنها باعث افزایش مطالبات و ایجاد انتظار در میان مردم میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مولدسازی اموال سازمان تأمین اجتماعی گفت: آمادگی داریم زمینهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در استان را در قالب طرحهای مولدسازی بررسی کنیم تا منابع حاصل از آن برای اجرای طرحهای درمانی و مسکن کارگری در استان مورد استفاده قرار گیرد.
میدری افزود: همانگونه که در استان فارس برای ساخت بیمارستان جایگزین از ظرفیت مولدسازی استفاده شده است، در کهگیلویه و بویراحمد نیز در صورت ارائه طرح مناسب، موضوع در هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به مطالبات حوزه درمان و بازنشستگان ادامه داد: وضعیت معیشتی بازنشستگان کشور برای ما دغدغه جدی است و منابع سازمان تأمین اجتماعی باید در مسیر انجام وظایف اصلی خود از جمله درمان و حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگی هزینه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از حمایت از توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: در این زمینه بررسیهایی انجام شده و میتوان از ظرفیت بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون برای تأمین مالی زنجیره تولید استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی افزود: کشت گیاهان دارویی باید به فرآوری، بستهبندی و عرضه محصول متصل شود تا ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و مردم استان ایجاد کند.
میدری همچنین از طراحی خط اعتباری برای واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده، حدود ۲۰۰ بنگاه در استان از مواد اولیهای مانند سیمان استفاده میکنند که میتوان برای تأمین مواد اولیه این واحدها از ظرفیت بورس کالا استفاده کرد.
وی ادامه داد: برای این واحدها خط اعتباری با شرایط آسان در نظر گرفته میشود تا بتوانند مواد اولیه خود را به صورت مستقیم از بورس کالا خریداری کنند و از ثبات بیشتر و قیمت مناسبتر برخوردار شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر توسعه بازار مشاغل خانگی تأکید کرد و گفت: ایجاد فضاهای دائمی برای عرضه محصولات مشاغل خانگی و اتصال آنها به شبکههای فروش دیجیتال میتواند مشکل دسترسی این مشاغل به بازار را کاهش دهد.
میدری افزود: در برخی استانها فضاهای مشترک عرضه محصولات مشاغل خانگی ایجاد شده که این مراکز علاوه بر عرضه حضوری، به شبکههای فروش اینترنتی نیز متصل هستند و امکان فروش محصولات در بازارهای گستردهتر را فراهم میکنند.
وی با اشاره به طرحهای صنعتی مطرح شده برای استان گفت: پیش از اجرای هر پروژه باید تیم کارشناسی ابعاد اقتصادی آن را بررسی کند. اگر یک طرح مانند احداث واحد مخزنسازی از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از آن آمادگی دارد.
میدری تأکید کرد: قرار نیست صرفاً برای ایجاد یک پروژه، هزینهای انجام شود که در نهایت محصول آن قابلیت رقابت و ادامه فعالیت اقتصادی نداشته باشد؛ طرح باید دارای بازار، منابع مالی و توجیه اقتصادی باشد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان ظرفیتهای مهمی دارد و وزارت تعاون، و رفاه اجتماعی در چارچوب اختیارات خود برای تأمین مالی و حمایت از طرحهای اقتصادی و اشتغالزا در کنار استان خواهد بود.
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