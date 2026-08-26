به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فراهانی، عصر چهارشنبه در دیدار صمیمانه با هنرمندان استان مرکزی، هنر را در کنار ظرفیت‌های عظیم مساجد، علما، سخنرانان و قرآن کریم، یکی از ارکان حیاتی تبلیغ و تبیین «اسلام ناب» خواند و اظهار کرد: ضرورت دارد بهره‌گیری از این ظرفیت‌های هنری بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مفاهیم دینی و اجتماعی باید با زبان هنر به قلب و جان مخاطب نفوذ کند، افزود: هدف اصلی این نشست، هم‌افزایی و تجمیع توانمندی‌های هنرمندان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برای رساندن پیام حق به جامعه از مسیری دقیق و درست است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به راه‌اندازی مرکز تخصصی «ماهور» تصریح کرد: نگرش راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، توجه توأمان به رسانه و هنر است و «ماهور» می‌تواند بستری برای بهره‌گیری تخصصی از این قابلیت‌ها در مسیر تبیین مفاهیم دینی و انقلابی باشد.

حجت الاسلام فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پاسخگویی هنرمندانه به پرسش‌های جامعه تأکید کرد و افزود: باید با تکیه بر ذوق و هنر هنرمندان، به این پرسش پاسخ دهیم که در شرایط پرتلاطم فکری و اجتماعی کنونی، چگونه می‌توان اندیشه نو و پیام انقلاب اسلامی را به بهترین شکل به جامعه منتقل کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق ملت ایران در عرصه‌های مختلف مقاومت بیان کرد: مردم مقاومت را در ادوار مختلف تجربه کرده و ثمره آن را در عزت و سربلندی کشور دیده‌اند و اکنون این مفهوم باید در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به شکلی هنرمندانه برای جامعه تبیین شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه هزینه مقاومت به‌مراتب کمتر از هزینه سازش است، تصریح کرد: باید این منطق، دقیق و متناسب با ذائقه مخاطب امروز توسط هنرمندان روایت شود؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی جریانات تلاش می‌کنند مفاهیم اسلامی را به‌گونه‌ای نادرست تفسیر کنند، تبیین صحیح آموزه‌های دینی ضرورتی انکارناپذیر است.

حجت‌الاسلام فراهانی بر لزوم حمایت از تولیدات فاخر تأکید کرد و گفت: هر اثر هنری و رسانه‌ای که پیامی روشن داشته باشد و اثربخشی آن از نظر کارشناسی تأیید شود، مورد حمایت ویژه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تغییر ذائقه مطالعاتی جامعه بیان کرد: اکنون با کاهش اقبال عمومی به متون بلند مواجه هستیم بنابراین نویسندگان توانمند باید محتوایی کوتاه، دقیق و اثرگذار تولید کنند تا ضمن برخورداری از جذابیت، پیام مورد نظر را به درستی به عموم مردم منتقل کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: هم‌افزایی ظرفیت‌های هنر، رسانه، نویسندگی، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی برای ارائه روایتی صحیح، روشن و اثرگذار از گفتمان انقلاب اسلامی، هدف نهایی و راهبردی این مجموعه هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.