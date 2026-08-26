افتتاح باغ گردوی تجاری ۳ هکتاری در بانه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، باغ گردوی تجاری سلیمی به مساحت سه هکتار با حضور معاون عمرانی فرمانداری، مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان بانه افتتاح شد.
شهرستان بانه با برخورداری از یک هزار و ۸۹۰ هکتار باغ گردو، جایگاه ویژهای در تولید این محصول در استان کردستان دارد و با تولید سالانه ۶ هزار و ۱۳۰ تن گردو، رتبه نخست تولید استان را به خود اختصاص داده است.
بانه از نظر سطح زیرکشت گردو نیز در جایگاه سوم استان قرار دارد و توسعه باغهای تجاری میتواند به افزایش بهرهوری و تقویت ظرفیتهای بخش کشاورزی این شهرستان کمک کند.
در سال جاری نیز در راستای توسعه باغهای گردوی تجاری، ۵.۵ هکتار باغ جدید در شهرستان بانه با استفاده از نهالهای یارانهدار و از محل اعتبارات ملی احداث شده است.
بر اساس اعلام جهاد کشاورزی بانه، در این طرح در مجموع ۱۲۷.۵ میلیون تومان یارانه به باغداران پرداخت شده که باغ سه هکتاری سلیمی نیز از این حمایت برخوردار بوده و ۸۰ میلیون تومان یارانه برای احداث آن دریافت کرده است.
توسعه باغهای تجاری و استفاده از نهالهای یارانهدار از جمله برنامههای حمایتی بخش کشاورزی برای افزایش سطح باغات، ارتقای تولید و تقویت فعالیتهای اقتصادی در حوزه محصولات باغی شهرستان بانه به شمار میرود.
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