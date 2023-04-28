انتظار مردم لرستان تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهروز شمسی فر در سخنانی در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی و با اشاره به سالروز تخریب قبور مطهر اهل بیت (ع) در بقیع، اظهار داشت: وهابیت فکر کرده اند که می‌توانند با تخریب قبور اهل بیت آثار اهل بیت را از بین ببرند، اینها نمی‌دانند که اهل بیت در قلوب مؤمنین جا دارد، خداوند مودت و دوستی اهل بیت را در دل مؤمنین قرار داده است.

وی عنوان کرد: آنها فکر کرده اند که می‌توانند این نور خدا را خاموش کنند، اما این نور خدا خاموش شدنی نیست و روزی همه عالم توسط این نور روشن خواهد شد و بشریت به این نور متمسک خواهد شد، راه را پیدا خواهد کرد و با حضور امام زمام (عج) و ظهور منجی عالم بشریت قبور بقیه و اهل بیت آباد می‌شود و ما آنها را زیارت می‌کنیم.

روز آزادی خرمشهر، روز تاریخی بود

امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز عملیات بیت المقدس، بیان داشت: این عملیات در چهار مرحله انجام گرفت و منجر به آزاد سازی خرمشهر شد.

حجت الاسلام شمسی فر، گفت: رزمندگانی که در این عملیات بودند، شهدای این عملیات، جانبازان، آزادگان و… این عملیات در این اجر شریک هستند.

و با اشاره به اینکه روز آزادی خرمشهر، روز تاریخی بود، همه قدرت‌های دنیا و استکبار جهانی با پول و سلاح و ثروت پشت سر صدام بودند، اما رزمندگان ما با ایمان و اعتقاد به قدرت الهی دنیای پر از زور، سلاح و تسلیحات را شکست دادند و خرمشهر را به آغوش وطن برگرداندند.

مسئولان به مطالبات کارگران رسیدگی کنند

امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی کارگر، عنوان کرد: بیشترین زحمت به دوش این قشر زحمتکش است، چرخ تولید را آنها به حرکت در می‌آورند، مقام معظم رهبری فرمود سال «رونق تولید، مهار تورم»، توسط این قشر محقق می‌شود، قشر عزیزی که با تلاش مستمر و خستگی ناپذیر و با دستمزدهای کم تلاش می‌کنند برای آبادانی این کشور، با ایمان، تقوا، اعتماد به نفس، تکیه بر توان داخلی، در راه تولید و توسعه کشور تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام شمسی فر، بیان داشت: بالاترین عبادت خدمت به خلق است که این قشر این خدمت را انجام می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان به مطالبات کارگران رسیدگی کنند، هر چه می‌توانند به این قشر کمک و خدمت کنند، گفت» حقوق بازنشستگی کارگران بسیار پایین است، اینها عمری زحمت کشیده اند، باید فکری به حال آنها شود، این وظیفه دولت اسلامی است که به وضعیت این قشر رسیدگی کند، در حقوق این قشر باید تجدید نظر شود.

انتظار مردم لرستان تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور است

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه لرستان استانی است که از نظر آب، هوا، خاک، نیروی کار استعداد بسیار بالایی دارد و می‌تواند یکی از استان‌های برخوردار باشد، بیان داشت: رئیس جمهور در سفری که به استان داشتند، یک سری مصوبات داشتند، مردم انتظار دارند که این مصوبات محقق شود، رئیس جمهور در سفر بعدی خود به استان‌ها که شروع کرده، رسیدگی می‌کند و خوب هم از مسئولانی که کوتاهی کرده اند، بازخواست می‌کند، اگر عذری نداشته باشند، بعضی از آنها را جابجا کرده اند، مسئولان استان ما هم قبل از اینکه رئیس جمهور بیاید و رسیدگی کند، خودشان رسیدگی کنند، اگر جایی کوتاهی شده، جبران کنند.

حجت الاسلام شمسی فر، بیان داشت: وقتی رئیس جمهور بیاید، مردم از ایشان می‌خواهند و می‌پرسند که مصوبات چه شد؟ سد «معشوره» چه شد؟ چند درصد کار شده؟ اگر کار شده خدا را شکر و از مسئولان زحمت کش تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی، بیان داشت: کار، مسکن و ازدواج جوانان به یک مسئله دغدغه مند تبدیل شده، مسئولان به فکر باشند و تلاش مضاف داشته باشند برای این کار.

امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم، بیان داشت: معلمی شغل انبیا است، اولین معلم پروردگار عالم است، اولین آیات را به پیامبر یاد می‌دهد، معلمی قابل مقایسه با هیچ شغل و پست دیگری نیست، معلمی کار مقدسی است، در این دنیا هر چه به معلم بدهند کم است، اما فردای قیامت معلوم می‌شود که چقدر با ایمان و اخلاص برای تربیت دانش اموزان و دانشجویان امامت داری کرده اند.

حجت الاسلام شمسی فر بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به این قشر زحمتکش تاکید کرد.