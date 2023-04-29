به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز شنبه در مراسم عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای گمنام در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: شهدا مظهر اقتدار و معنویت در کشور ایران اسلامی هستند.

وی گفت: در این راستا آغاز هفته سلامت در دانشگاه علوم پزشکی استان، با حضور در کنار مزار مطهر شهدا و با عطر افشانی و غبارروبی گلزار شهدای گمنام این دانشگاه را آغاز می‌کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: برنامه پزشک خانواده را به خاطر نوع زیر ساخت‌ها، در شهرستان‌های دورود و دلفان آغاز شده و تا شهریور ماه اجرای این طرح را به مرکز استان گسترش خواهیم داد.