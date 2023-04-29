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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

کوراش قهرمانی آسیا؛

دومین طلای کوراشکاران خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی آسیا

دومین طلای کوراشکاران خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی آسیا

بجنورد - کوراشکار خراسان شمالی دومین مدال طلای ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر دوازدهمین دوره رقابت‌های کوراش قهرمانی آسیا که از صبح روز گذشته به میزبانی شهر هانگژو چین آغاز شده بود، امروز نیز ادامه یافت و بر همین اساس در دومین روز این پیکارها، «الیاس پاکدل»، نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم کشورمان از خراسان شمالی در نخستین دیدار خود مقابل «پان سوشنگ» از چین تایپه به برتری دست یافت و راهی مرحله بعدی شد.

وی در دومین دیدارش «بائینسیحالانگتو» از چین را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد. وی در این مرحله حریف هندی خود «شاویل گیل» را با اقتدار شکست داد و به فینال راه پیدا کرد.

نماینده شایسته کشورمان در دیدار نهایی با حریف قدرتمند ازبکستانی خود یعنی «هیداووف» رقابت کرد و با ارائه یک نمایش دلچسب به مدال طلا دست یافت.

الیاس پاکدل طلای دوره قبلی این مسابقات و همچنین طلای پیکارهای قهرمانی جهان سال گذشته را در کارنامه دارد.

کد مطلب 5766383

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