به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت بهداشت سودان امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: شمار کشته شدگان در جریان درگیری‌های سودان به ۵۲۸ نفر رسیده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت سودان در این ارتباط آمده است: شمار مجروحین درگیری‌های اخیر هم تا کنون به ۴ هزار و ۵۹۹ تَن افزایش یافته است.

گزارش این نهاد سودانی در این خصوص اضافه می‌کند: آمار اعلامی از ابتدای آغاز درگیری‌ها تا ۲۷ آوریل (۲ روز پیش) به این شکل تأیید می‌شود.

گفتنی است که بامداد ۱۵ آوریل جاری در خارطوم، پایتخت سودان و شهرهای مختلف این کشور بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع درگیری‌های مسلحانه آغاز شد و به مناطق دیگر گسترش یافت که در پی آن، تخلیه شهروندان کشورهای خارجی از سودان شروع شد.

هارون محمود مدیخیر مشاور فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع سودان پیشتر گفته بود: ما به آتش بس پایبندیم و این درگیری باید تمام شود. ما به توافق چارچوب و تحویل قدرت به غیرنظامیان پایبندیم. ما مایل به این جنگ نبودیم اما فرمانده نیروهای مسلح ما را مجبور کرد. جریانات افراطی وارد فاز درگیری در کشور شده‌اند.

هارون محمود مدیخیر گفت: این جنگ تمام نخواهد شد مگر با تسلیم شدن البرهان. عبدالفتاح البرهان در حالی که هم اکنون در مخفیگاه است چگونه می‌خواهد سودان را به پیش ببرد. نیروهای پشتیبانی سریع بر نود درصد از مراکز دولتی و حاکمیتی مسلط هستند در حالی که ارتش بر شبکه‌های اجتماعی مسلط است. امکان تمدید آتش بس وجود دارد و ما به دنبال صلح هستیم نه جنگ.